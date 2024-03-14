Защита в Польше: какие последствия потери статуса PESEL UKR для украинцев

Специальный закон Польши касательно граждан Украины предусматривает получение временной защиты. Это особая мера, которая была введена в рамках Евросоюза и имплементирована в законодательство стран-членов в связи с российской агрессией.

"PESEL UKR классифицируется как правовой статус иностранца, в данном случае гражданина Украины, который находится под временной защитой в Польше. Этот статус имеет отличия от других существовавших ранее статусов, в частности от статуса беженца (юридически лица о временной защитой не являются беженцами)" , – обращает внимание Богдан Дралло.

Статус PESEL UKR может быть аннулирован при выезде с территории Польши на срок более 30 дней, а также в связи с получением временной защиты в другой стране ЕС. Временной защиты могут быть лишены граждане Украины в случаях угрозы государственной и общественной безопасности, по решению суда, отмечает юрист.

По его словам, потеря статуса PESEL UKR может иметь серьезные последствия.

"Лицо, утратившее этот статус, также теряет доступ к официальному трудоустройству, социальным льготам, медицине, регистрации на бирже труда, право на занятие бизнесом в Польше. Согласно иммиграционному законодательству Польши, лицо без статуса или разрешения на проживание может находиться на территории страны только до 90 дней в течение каждого полугодия", – отмечает Богдан Дралло.

После этого срока человек может стать объектом депортации.

"Пока нет сведений о фактических случаях депортации лиц, потерявших статус PESEL UKR. Однако с учетом законодательства и усиления контроля со стороны правоохранительных органов, этот вопрос может стать актуальным в ближайшем будущем", – добавляет специалист.