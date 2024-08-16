"Защита конституционного строя": законопроект о запрете московской церкви переименовали

В частности, комитет поддержал предложение изложить название законопроекта № 8371 в следующей редакции: "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций". Также предлагается отсрочить вступление в силу отдельных положений акта.

Комитет утвердил сравнительную таблицу и рекомендует Верховной Раде принять законопроект во втором чтении и целом как закон.

Как отмечается в сообщении, с момента предварительного голосования за законопроект на комитете (18) проведен ряд согласительных советов, прежде всего с Государственной службой по этнополитике и свободе совести, и учтены все конструктивные предложения, улучшающие законопроект. Также учтены правки Главного юридического управления аппарата Верховной Рады.

Проект закона о запрете московской церкви

Напомним, в январе 2023 года Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде проект закона №8371, который делает невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр управления которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины. Проект практически запрещает деятельность Украинской православной церкви столичного патриархата.

Этот проект уже одобрен в первом чтении. Комитет несколько раз пересматривал свое заключение ко второму чтению, хотя и рекомендовал принять этот закон в целом. Закон до сих пор не принят из-за разногласий во фракции "Слуга народа".

В апреле 2024 года 83% украинцев считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ Московского патриархата. В частности, 63% считают, что эта церковь должна быть полностью запрещена. Еще 20% выступают за несколько более мягкий подход, не предполагающий полного запрета, но предусматривающий установление государственного контроля и надзора.