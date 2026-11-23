Николай Калашник привлекал компании бизнесмена Владислава Соколова к защите энергообъектов региона, ссылаясь на личные поручения президента и обещая держать все вопросы на контроле. В то же время, на старте сотрудничества стороны не имели ни полного пакета договоров, ни конкретных сроков оплаты - подрядчикам предлагали сначала выполнить работы, а документы оформить позднее.

По словам бизнесмена, инициатором сотрудничества был именно Калашник. В 2025 году он, будучи в должности главы Киевской областной государственной администрации, пригласил представителей его компаний к участию в реализации плана стойкости Киевщины и предложил поставлять металлопрокат для строительства защитных сооружений. Соколов утверждает, что согласился работать с отсрочкой платежа, потому что другие поставщики отказывались предоставлять продукцию без предоплаты.

"Конкретных сроков оплаты на тот момент не было. Было сказано, что после выполнения работ состоится заключение контрактов и оформление документации. Работы предлагали выполнять по принципу “Проектируй и строй“", - рассказал он.

По словам Соколова, в ходе переговоров Калашник неоднократно ссылался на президента Украины и представлял проект как исполнение его личных поручений.

"Во время каждого нашего разговора господин Калашник выступал от имени Президента. Ссылался на то, что это его прямое указание и каждый вопрос находится под его личным контролем. Президенту мы, конечно, доверяем. И все это время я думал, что выполняю указание президента", - заявил бизнесмен.

Он также утверждает, что Калашник лично определял генеральных подрядчиков, с которыми Департамент регионального развития заключал договоры. В частности, речь идет о компаниях "Консалтинг-Буд" и "Ю. Би. Си". Именно через них оформлялась часть работ на 26 объектах подстанций ПС-110. Соколов отмечает, что эти предприятия не связаны с его бизнесом.

Первые работы на объектах, по его словам, начались в декабре 2025 года. Это были пилотные проекты защиты подстанций в Новых Петровцах и Бородянке, которые компании построили за три недели. Первые договоры, как утверждает Соколов, подписали только в конце мая - они касались 26 объектов ПС-110.

Отдельно бизнесмен рассказал об изменении требований к защитным сооружениям. По его словам, в феврале 2026 года компаниям сообщили о необходимости повысить уровень защиты двух пилотных объектов до второго уровня. Это также объясняли требованием президента в рамках программы "Украина - крепость". Соколов утверждает, что ему сообщили: оплату за эти объекты можно получить только после выполнения новых требований.

Предприниматель также заявил, что Калашник лично посещал стройплощадки и публично демонстрировал результаты работ. В частности, по завершении защиты четырех когенерационных установок в Славутиче в апреле 2026 года, по словам Соколова, на объект приезжали Калашник, премьер-министр Юлия Свириденко и иностранная делегация. В то же время, предприниматель утверждает, что оплаты за эти работы до сих пор нет, а документы на объект не оформлены.

Соколов объясняет, что продолжал выполнять работы, поскольку рассчитывал на предварительные договоренности и обещания Калашника.

"Мы стали заложниками ситуации. И если в какой-то момент откажемся от выполнения дальнейших задач, с нами гарантированно не рассчитаются за работы, которые мы выполнили раньше. Поэтому мы были вынуждены продолжать выполнять работы, надеясь, что за них тоже заплатят. И еще раз полагались на честное слово Калашника", - заявил бизнесмен.

По его словам, сейчас ситуация с документальным оформлением разных объектов существенно отличается. Относительно подстанций ПС-35, на которые приходится 71 млн грн заявленной задолженности, договоры на проектирование и выполнение работ подписаны, однако оформление документации началось только в конце октября. Соколов утверждает, что работы на этих объектах завершили еще в июне.

По защите когенерационных установок, по его словам, не подписаны даже договоры на проектирование, а выполненные работы не подтверждены актами приемки. На башню специальной связи в Яготинском районе договор на проектирование заключен, однако договор на выполнение работ и актов приемки нет, хотя монтаж башни завершили еще в августе.

Другая ситуация с 26 объектами ПС-110: договоры на работы были заключены между Департаментом регионального развития и генеральными подрядчиками, а расчеты по поставленному Соколовым металлопрокату должны происходить через эти компании после получения ими финансирования.

В целом, по прошлым заявлениям бизнесмена, его компании выполнили работы по защите 30 подстанций ПС-35, 34 когенерационных установок, изготовили и установили 69 турельных башен и 16 башен РЭБ, поставляли материалы для защиты дорог от FPV-дронов, а также участвовали в работах на 26 подстанциях. В то же время, часть этих работ, по его утверждению, до сих пор не имеет надлежащего договорного оформления, а выполненные работы остаются неоплаченными.

Соколов заявил, что готов пригласить журналистов, народных депутатов и правоохранителей на объекты, чтобы продемонстрировать фактическое состояние строительства и подтвердить выполнение работ его компаниями.