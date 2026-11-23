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Роскошный особняк с мрамором и колоннами, дорогие автомобили и даже собственный крокодил. Такое внимание к себе привлек бизнесмен из Днепра Владислав Соколов, оказавшийся в центре скандала вокруг строительства защитных сооружений для энергетических объектов Киевской области.

Пока общественность обсуждает его состояние и экстравагантный образ жизни, сам предприниматель заявляет, что стал заложником ситуации. По его словам, компании выполнили значительно больше работ, чем получили финансирования, однако полного расчета так и не дождались. В результате он остался с многомиллионными долгами, кредитами и имуществом в банковском залоге.

В интервью РБК-Украина Соколов рассказал, как его компании привлекли к строительству защиты энергообъектов, почему он считал, что действует по поручению президента, и какие претензии у него есть к министру восстановления Николаю Калашнику. Также бизнесмен объяснил, почему считает эту историю показательной для украинского бизнеса и какие риски государственных заказов могут отпугнуть предпринимателей от сотрудничества с государством.

– Расскажите о своем бизнес-пути до 2022 года: какими компаниями вы владели или руководили?

– Мы специализируемся на торговле металлопрокатом на всей территории Украины. У нас есть собственная база, производство и складской комплекс – один из крупнейших в Днепре. "Торговый дом "Металлург", в состав которого входит целый ряд юридических лиц, занимается оптовой торговлей металлопрокатом уже более 24 лет, с 2001 года. Неснижаемый товарный остаток на нашем складе составляет 7 тысяч тонн. Это достаточно большие объемы. Ежемесячный объем продаж компании составляет 3-4 тысячи тонн.

– Работали ли вы раньше с государственными закупками и бюджетными подрядами до проектов в Киевской области?

– До 2025 года наша компания не имела никаких отношений с государственными компаниями и не участвовала в государственных закупках. Учитывая нынешний опыт, не планируем иметь таких отношений и в дальнейшем.

– Как ваш бизнес из Днепра, специализирующийся на торговле металлом, подключился к строительству защитных сооружений для энергообъектов Киевской области?

– Специфика нашей торговли заключается в том, что мы работаем на всей территории Украины. Мы не ориентированы на продажу товара на условиях самовывоза с нашего склада по предоплате, как это делают другие наши конкуренты или коллеги. Основная база наших клиентов сосредоточена в Западной и Центральной Украине.

Более того, наше предприятие специализируется на торговле с предоставлением отсрочки платежа за поставленный товар. То есть подавляющее большинство поставок металлопроката осуществляется в кредит. Для нас это не новая практика, и именно благодаря этому мы более конкурентоспособны.

Мы кредитуем не только государственные предприятия, как это произошло сейчас, но и частные компании. Конечно, не в таких объемах. У нас есть дебиторская задолженность в размере 15, 20 или 30 миллионов гривен, но до таких цифр, как миллиард, она никогда не приближалась.

– Кто стал инициатором этого сотрудничества?

– В 2025 году господин Калашник пригласил нас как представителей ответственного бизнеса к сотрудничеству для осуществления поставок металлопроката для нужд Киевской областной государственной администрации. Предложил нам принять участие в проекте по реализации плана устойчивости. Мы были знакомы еще с 2023 года, когда он возглавлял Дарницкую районную государственную администрацию. Тогда я приезжал к нему, предлагал металлопрокат для нужд коммунальных предприятий района, администрацию которого он возглавлял. На тот момент наше сотрудничество не сложилось.

Почему выбрали именно нашу компанию? Потому что мы были единственными, у кого была возможность и желание поставлять продукцию в долг. Все остальные компании, даже более крупные металлотрейдеры, скажем так, отказались это делать.

– Почему другие компании отказались от этих работ?

– Это не соответствует комплаенс-политике компаний, то есть они высоко оценивают свои риски. Начнем с того, что сегодня значительная часть частного бизнеса вообще не желает иметь никаких отношений с государством, даже на условиях предоплаты. Они даже не хотят работать с частными компаниями, которые, в свою очередь, сотрудничают с государством.

То есть не хотят быть даже вторым звеном в этой цепочке. С этим мы столкнулись, в частности, когда искали поставщиков бетона. Как только люди узнают, что этот бетон будут использовать для реализации государственных объектов, они сразу отказываются.

Отказываются из-за того, что предполагают высокую вероятность давления со стороны государственных органов после проведения таких финансовых операций. Будет целый ряд проверок, все будут выворачивать наизнанку, поэтому люди просто не хотят с этим связываться. Не говоря уже о работе в долг.

– На каких условиях тогда вы договорились работать?

– Конкретных сроков оплаты на тот момент не было. Было сказано, что после выполнения работ состоится заключение контрактов и оформление документации. Работы предлагали выполнять по принципу "Проектируй и строй".

Это достаточно распространенный сегодня принцип сотрудничества с частными компаниями на тех объектах, которые требуют максимального ускорения работ. Чтобы не ждать завершения проектирования, которое на некоторых объектах является достаточно сложным процессом.

Проектирование происходит параллельно со строительством. Четких сроков оплаты не было. Просто пообещали, что заплатят.

Во время каждого нашего разговора господин Калашник выступал от имени Президента. Ссылался на то, что это его прямое указание и каждый вопрос находится под его личным контролем. Президенту мы, конечно, доверяем. И все это время я думал, что выполняю указание Президента. Сейчас я прекрасно понимаю, что это было не так. Потому что увидел целый ряд других поступков Калашника в отношении других лиц и компаний. И в каждом из этих случаев он выглядит довольно неприглядно. Выглядит как человек, который не держит своего слова. И часто говорит вещи, не соответствующие действительности.

– Какую роль в знакомстве с Калашником и в этом сотрудничестве играло ваше знакомство с заместителем главы ОВА Русланом Олейником?

– В работе по строительству укрытий на подстанциях это не играло абсолютно никакой роли. С господином Русланом Олейником мы знакомы довольно давно, кажется, еще с 2016 года. Познакомились мы с ним в спортзале.

У нас были общие взгляды на жизнь, определенные общие интересы. Мы просто дружили. После того как он переехал из Днепра в Киев, сначала был военным, а затем стал комендантом Киевской области, мы с ним очень мало общались.

Наша встреча состоялась в кабинете господина Калашника, где мы договаривались о поставках металлопроката с отсрочкой платежа. Он пригласил своего заместителя, и я с некоторым удивлением увидел, что это господин Олейник, с которым я был знаком раньше. Так мы познакомились во второй раз. То есть именно Николай Калашник рекомендовал меня ему.

Оборудование защитного сооружения на энергообъекте

– Когда были подписаны первые официальные договоры, с кем именно и на какие суммы, и почему фактические поставки и работы начались раньше, чем были оформлены все юридические документы?

– Из всего перечня выполненных работ первые договоры были подписаны, насколько я помню, в конце мая. Это касалось защитных сооружений ПС-110, тех самых 26 договоров. Договоры подписывали с генеральными подрядчиками, которых определял непосредственно сам Николай Калашник. Это были компании "КОНСАЛТИНГ-БУД" и "Ю. БИ. СИ". То есть определял их именно он. Договоры с ними подписывал Департамент регионального развития.

К первым работам мы приступили еще в декабре 2025 года. Это были, скажем так, пилотные проекты по реализации защиты подстанций в Новых Петровцах и Бородянке.

Это именно те объекты, которые мы построили за три недели, поскольку нам говорили, что это станет показателем нашей оперативности. К этим работам мы приступили именно с целью зарекомендовать себя с лучшей стороны перед крупной государственной структурой, желая в дальнейшем сотрудничать и получить государственный контракт. На тот момент мы еще не знали, что все это завершится чрезвычайно большой дебиторской задолженностью.

Опять же, на тот момент еще не было четко определенного проекта.

В октябре 2025 года все начиналось с того, что просто необходимо было защитить подстанции ПС-110. Рассматривали большое количество вариантов, начиная с защиты морскими контейнерами – такой вариант тоже рассматривали – и заканчивая защитой в виде стены, состоящей из больших труб диаметром 426 мм, которую предложили сотрудники Сухомлина. На тот момент это был человек, возглавлявший Агентство восстановления и развития.

Абсолютно бессмысленное предложение, которое не выдерживает никакой инженерной критики. Поэтому среди всех проектов выбрали именно наш, поскольку он был, на мой взгляд, наиболее грамотным. На мой взгляд, и, наверное, по мнению Генерального штаба, он был наиболее грамотным с инженерной точки зрения.

Его суть заключалась в том, что трансформаторная подстанция защищалась арматурным каркасом с мелкими ячейками. А на трех уровнях перекрытия – 12, 18 и 24 метра – монтировали дополнительную антидроновую защиту в виде бронированного листа.

Это называлось уровнем защиты 1+ и соответствовало изначально установленным требованиям.

Требование повысить защиту до второго уровня появилось только в феврале 2026 года. Нам сказали, что это требование Президента, которое соответствует программе "Украина – крепость", и что необходимо, в частности, эти два объекта довести до второго уровня защиты. И только в таком случае мы сможем получить за них оплату.

Также нам предложили принять участие в реализации еще 24 проектов подобного характера. То есть мы зарекомендовали себя как предприятие, которое демонстрирует высокую оперативность при выполнении задач и достаточно хорошее качество выполненных работ.

Кстати, в Новые Петровцы и Бородянку приезжало большое количество делегаций. В частности, от Офиса Президента приезжал господин Никита. Приезжали и иностранные делегации, в составе которых был Николай Владимирович Калашник. Все высоко оценивали эти защитные сооружения. Говорили, что все построено достаточно хорошо.

Помню случай, когда мы еще только завершали строительство в декабре. Конструкция уже была возведена, и на нее наносили антикоррозийное покрытие. Тогда приехал господин Калашник.

Насколько помню, он приехал впервые. Смотрит – конструкцию красят. И он попросил как можно быстрее покрасить хотя бы один угол этой конструкции, чтобы иметь возможность сфотографироваться на ее фоне. Работники оперативно это сделали. Он сфотографировался на фоне конструкции, отправил фото в Офис Президента. Похвастался, какой он молодец.

Человек – популист, карьерист. Этим все сказано. Подобная ситуация была и в Славутиче, когда мы строили защитное сооружение возле КГУ. Немцы на партнерских условиях поставили четыре генерационные установки и попросили, чтобы они были максимально защищены. Мы завершили работы по защите этих генерационных установок в достаточно сжатые сроки.

Нам отвели неделю. Это оказалось невозможным, поскольку объем работ был очень большим. Только для заполнения габионов требовалось более 2500 тонн песчано-цементной смеси. Дополнительно необходимо было разработать отдельное техническое решение для откатных ворот с сервоприводами, которые нужно было изготовить из бронированного листа. Вес каждой створки превышал полторы тонны. Это также нужно было сделать быстро. Для этого необходимо было изготовить соответствующие металлоконструкции с учетом фундаментов для них. Все это требовало значительно больше времени, чем одна неделя, которую нам отвели. Мы сделали это за восемь дней.

Приехал Калашник с премьер-министром Свириденко. Приехали иностранцы. Делегация была многочисленной. Он сделал несколько фотографий, пофотографировался, покрасовался. Мол, смотрите, какой я оперативный, какой молодец. Его похлопали по плечу. Нас поблагодарили за оперативность. Лично он поблагодарил. Это было в апреле этого года, 2026-го. До сих пор мы не получили оплату за этот объект. Более того, на него даже не оформлены документы. Оформление документов откровенно саботируется Департаментом регионального развития.

– Чем в Департаменте регионального развития объясняют задержку с оформлением документов на уже выполненные работы?

– На самом деле, как выяснилось позже, в бюджете не было предусмотрено выделение средств на эти проекты. Николай Владимирович, когда просил нас реализовать эти объекты, прекрасно об этом знал. Он знал, что средства на эти объекты не выделены. И что вряд ли удастся получить их в этом году, поскольку они не были предусмотрены бюджетом. Несмотря на это, он настойчиво требовал от нас выполнения этих работ. Уже на тот момент осознавая, что мы не получим за них оплату.

– Дает ли вам это сейчас основания защищать свои интересы в судебном порядке и добиваться оплаты за выполненные работы?

– Для меня основной вариант – это обратиться к общественности и зафиксировать факт выполнения этих работ. Поэтому я приглашаю и журналистские группы, и народных депутатов, и правоохранительные органы посетить эти объекты, убедиться в том, что на данный момент они полностью завершены. Убедиться, что работы на этих объектах выполняли именно наши компании. Поскольку сейчас даже договоры на проектирование не подписывают. Сначала, в октябре, они пообещали начать подписание договоров на проектирование, но даже этот процесс сейчас приостановлен.

Завершенные защитные сооружения, за которые подрядчик до сих пор не получил оплату

– Много ли других компаний оказались в аналогичной ситуации?

– Полного перечня названий компаний я предоставить не смогу, но знаю, что практически все, с кем по этой схеме сотрудничал Калашник, не получили оплату за свою работу в полном объеме.

Это происходит не только в отношениях с нашей компанией, но и с другими. Поэтому, скажем так, сегодня никто из представителей ответственного бизнеса уже не хочет сотрудничать с господином Калашником.

Это коснулось даже такой крупной компании, как "Автострада", с которой он также нарушил договоренности и испортил отношения. Компания просто отозвала своих работников практически со всех объектов, которые строила. И это тоже произошло из-за невыполненных им обещаний.

Это подрывает доверие ответственного бизнеса к власти и государственным контрактам в целом. И я думаю, что мой пример, возможно, станет даже последней каплей, после которой никто не захочет сотрудничать с государством напрямую.

Сегодня многие избегают такого сотрудничества как огня. Даже будучи вторым звеном в цепочке поставок, компании отказываются от сотрудничества.

В частности, компания "Кoвaльcкaя", к которой мы обращались. Как только там узнали, что бетон будут поставлять для выполнения государственных заказов, сразу сказали, что не хотят в этом участвовать.

– И все же, как получилось, что ваша компания, специализирующаяся на торговле металлопрокатом, фактически взяла на себя значительно больший объем работ и начала отвечать за направления, которые не являются профильными для вашего бизнеса?

– Сначала господин Калашник привлекал нас исключительно в качестве поставщиков металлопроката. В дальнейшем я прекрасно осознавал, что мы стали заложниками ситуации. И если в какой-то момент откажемся от выполнения дальнейших задач, с нами гарантированно не рассчитаются за работы, которые мы выполнили ранее. Поэтому мы были вынуждены продолжать выполнять работы, надеясь, что за них тоже заплатят. И в очередной раз полагались на честное слово Калашника.

Что касается работ, выполненных помимо ПС-110, то за все это время мы реализовали защиту достаточно большого количества объектов критической инфраструктуры Киевской области.

– О каких именно объемах работ идет речь?

– Мы обеспечили защиту 30 объектов подстанций ПС-35, а также 34 когенерационных установок, расположенных в Воронькове, Броварах, Славутиче, Белой Церкви, Макарове и Буче. Мы смонтировали и установили 69 турельных вышек для военных, которые также используются для защиты критической инфраструктуры по программе SkyNet. Также мы изготовили и смонтировали 16 вышек РЭБ в зоне отчуждения. Кроме того, поставляли материалы для защиты дорог от FPV-дронов. Также мы изготовили и смонтировали 52-метровую вышку специальной связи в Яготинском районе. Все эти работы на сегодняшний день не оплачены.

Указанные работы выполняла наша компания как в части поставки металлопроката, так и в части непосредственного выполнения работ. Это касается трансформаторных подстанций ПС-110.

Трансформаторные подстанции ПС-110 подлежали защите второго уровня, который предусматривает монтаж бетонного шелтера. Это 60 сантиметров бетонных плит перекрытия, а также монтаж сверху антиброневого экрана.

Во-первых, эта конструкция значительно сложнее с инженерной точки зрения. Кроме того, выполнение таких работ требует допуска к государственной тайне, целого ряда разрешительных документов, согласования проекта с экспертизой и Генеральным штабом.

Кстати, на сегодняшний день в Генеральном штабе по Киевской области согласованы только наши 26 объектов. Все остальные объекты не получили согласования Генерального штаба.

То есть защитное сооружение должно соответствовать определенным требованиям и выдерживать удары. На сегодняшний день, по моей информации, кроме тех объектов, которые защищаем мы, Генеральный штаб не согласовал ни одного проекта. То есть, по сути, наш проект не так уж и плох.

– В какой момент вы приняли участие в его реализации?

– В реализации этого проекта сначала участвовали предприятия "Консалтинг-Буд" и "Ю.БИ.СИ", определенные Департаментом регионального развития по рекомендации тогдашнего главы Киевской областной государственной администрации Николая Калашника. Они выступали генеральными подрядчиками. Я не имею к этим предприятиям никакого отношения. Они являются полностью самостоятельными субъектами хозяйствования.

Мы выступали исключительно в роли поставщика металлопроката. С августа, увидев низкие темпы строительства и то, что генеральный подрядчик не справляется, я был вынужден взять на себя администрирование ряда строительных процессов. В частности, я взял на себя поставку бетона, поскольку у генерального подрядчика не было средств для закупки этих материалов.

Также взял на себя поставку электротехнической части и полностью погрузился во взаимодействие с подрядными организациями. В результате некоторые субподрядные организации были заменены. Благодаря этому нам удалось ускорить работы на таких объектах, как Обухов, Березань, Украинка и Вышгород. Темпы строительства на них существенно выросли. На многих объектах после того, как я взял на себя администрирование, работы начали выполнять в две смены. Работали и ночью, фактически перешли на круглосуточный режим работы.

– Объясните, пожалуйста, подробнее, какие именно отношения связывают вас с компаниями "Консалтинг-Буд", "Сталь Плюс", "ТД Тризуб" и "Ю. БИ. СИ"?

– Компании "Сталь Плюс" и "ТД Тризуб" являются партнерскими. Можно сказать, что это взаимосвязанные компании. Я занимаюсь ведением коммерческой деятельности обоих предприятий. В этих компаниях работают более 40 сотрудников на базе и около 25 административных работников в офисе.

Компании "Консалтинг-Буд" и "Ю. Би. Си" не имеют никакого отношения к нашим предприятиям. Они не входят в сферу моих бизнес-интересов и являются полностью самостоятельными субъектами хозяйствования. Их возглавляет Любомира Кожушко.

Также я не имею абсолютно никакого отношения к строительству противорадиационных укрытий в Киевской области. Это та волна информационного ажиотажа, которую подняли, когда начали утверждать, будто я там тоже украл миллионы гривен.

На момент строительства противорадиационных укрытий я не был лично знаком с Любомирой Кожушко и не имел с ней никаких отношений. Департамент регионального развития должен оплатить выполненные работы по строительству защитных сооружений для когенерационных установок, подстанций ПС-35, а также строительство вышки связи в Яготинском районе.

За металлопрокат, поставленный на объекты ПС-110, с нами должен рассчитаться генеральный подрядчик. Но для этого он должен получить средства от Департамента регионального развития.

– Ранее вы говорили, что общая сумма задолженности перед вашими компаниями превышает миллиард гривен. Можете уточнить, о какой именно сумме идет речь и из каких составляющих она формируется? Какая часть задолженности подтверждена актами выполненных работ, а какая до сих пор остается документально не оформленной?

– Смотрите, по подстанциям ПС-35 сумма задолженности составляет 71 миллион гривен. На сегодняшний день подписаны договоры на проектирование и выполнение работ. Оформление документации началось в конце октября.

Это произошло после моего разговора с господином Калашником, во время которого я объяснил, что больше не имею финансовой возможности продолжать финансирование проекта ПС-110. Я сказал, что если мне хотя бы оплатят работы на ПС-35, которые я завершил еще в июне, то смогу направить эти средства на дальнейшее финансирование ПС-110.

Не забрать их в качестве собственной прибыли, а исключительно направить на продолжение финансирования государственного объекта.

На сегодняшний день Департамент регионального развития без достаточных, на мой взгляд, оснований собирается расторгнуть договоры по ПС-35. Я считаю, что это связано с волной негативного информационного резонанса вокруг моих компаний.

На мой взгляд, именно поэтому они планируют расторгнуть договоры. То есть за выполненные работы мне вообще не собираются платить.

Что касается защиты когенерационных установок, то планировалось подписание договоров на проектирование. Такое обещание мне дали после того самого разговора с Калашником в конце октября. Однако договоры на проектирование до сих пор не подписаны. Соответственно, эти работы не подтверждены ни актами выполненных работ, ни даже договорами на проектирование.

Что касается вышки специальной связи в Яготине, то договор на проектирование подписан. В то же время договоры на выполнение работ пока не заключены, акты выполненных работ также не подписаны. Оформление документации находится на начальной стадии. Хотя монтаж вышки был завершен еще в августе.

Оборудование защитного сооружения на энергообъекте

– За счет каких средств вы финансировали уже завершенные работы?

– У нас был достаточный объем собственных оборотных средств, поскольку мы занимаемся этим бизнесом уже 24 года. За это время успели кое-что заработать. Кроме того, привлекли значительную сумму кредитных средств от банковских учреждений, а также займы от частных лиц.

Вся так называемая элитная недвижимость, которую демонстрировали в медиа, на сегодняшний день находится в залоге у банков. И офис, и квартиры, и дома, и автомобили – все находится в банковском залоге.

– На какую общую сумму заложено имущество?

– Заложено абсолютно все. Объем непогашенных кредитов на сегодняшний день составляет около 100 миллионов гривен. Кроме того, наше предприятие имеет достаточно значительную задолженность перед собственными поставщиками. Мы задолжали за металлопрокат, бетон, технику и опалубку. Эту задолженность мы обязательно планируем погасить, поскольку не собираемся перекладывать ответственность за несвоевременную оплату на третьих лиц. Мы выполним свои обязательства перед поставщиками, чего бы нам это ни стоило.

– Расскажите об обысках в Днепре 13 октября. Какие претензии вам предъявили правоохранители?

– Обыски одновременно проходили по 16 адресам – и в Киеве, и в Днепре. На мой взгляд, эти процессуальные действия были инициированы господином Калашником. Он сам этого не скрывал и фактически признал во время совещания, которое состоялось через два дня, кажется, 16 октября, в Министерстве инфраструктуры. На совещании присутствовали более 30 человек.

Тогда он сказал, что произошедшее позавчера – это только начало. Дальше будет продолжение, и меры будут еще серьезнее. Меня обвиняли по части четвертой статьи 191 Уголовного кодекса Украины – растрата средств. У меня сразу возник вопрос: как можно было растратить то, чего не было?

Также фигурировала часть вторая статьи 113 – диверсия. Я до сих пор пытаюсь понять, какие именно признаки состава преступления можно найти в моих действиях, чтобы квалифицировать их как диверсию. Однако эту статью также вменяли во время проведения процессуальных действий.

У меня изъяли личные сбережения – около 50 тысяч долларов из сейфа, подаренное мне ружье Benelli, а также телефон Vertu еще 2005 года выпуска. Я рассматриваю его уже как раритет. Но мне сказали, что это тоже телефон, поэтому его также нужно изъять.

В офисе изъяли семь или восемь компьютеров, а также документацию. Однако у нас все достаточно прозрачно. Мы были готовы самостоятельно предоставить все документы по первому запросу правоохранителей. Хочу подчеркнуть, что и в дальнейшем готов сотрудничать со всеми антикоррупционными органами. Для этого совершенно не обязательно проводить обыски. Всю необходимую информацию мы готовы предоставить по их запросу.

– Прокомментируйте информацию о том, что вы также являетесь фигурантом уголовного производства по факту избиения вашего бывшего работника Сергея Михая, который впоследствии умер.

– Инцидент действительно неприятный. Со своей стороны могу сказать, что этот человек действительно работал у меня несколько месяцев водителем. Я его ни разу не видел, как и других водителей грузовых автомобилей, которые работают в нашей компании. То есть речь идет именно о водителях грузовиков. Личность потерпевшего я впервые увидел только в материалах дела. Как все происходило и почему – установит суд. Судебное разбирательство сейчас продолжается.

Мы всячески содействуем правоохранительным органам и суду, предоставляем необходимые доказательства в рамках этого производства. Со своей стороны могу сказать, что я не имею к этому никакого отношения.

Почему обвиняют лично меня? Наверное, мои доходы интересуют не только общественность, но и правоохранительные органы. Возможно, они видят в этом определенную выгоду для себя. Потому что именно в день инцидента для меня стало неожиданностью, когда в десять часов вечера ко мне сначала приехал начальник районного отдела, а затем – начальник городского отдела. Оба обратились с одинаковой просьбой – дать немного денег, чтобы закрыть этот вопрос. Я, конечно, отказался, поскольку не имею никакого отношения к этой ситуации.

– Почему, на ваш взгляд, в центре этого расследования оказались именно вы? Какие документы или аргументы вы готовы предоставить публично, чтобы доказать свою правоту и защитить репутацию?

– Вернемся к самому началу. Если бы мы действовали исключительно в соответствии с процедурой выполнения обязательств, предусмотренной государством, в частности по строительству защитных сооружений для подстанций ПС-110, то сегодня строительство этих объектов фактически находилось бы на нулевой отметке. То есть не на уровне средней готовности 60%, а вообще на нуле. Ведь оформление документации со стороны государства – это чрезвычайно длительная бюрократическая процедура.

Думаю, сейчас мы только планировали бы начинать работы, поскольку лишь к этому моменту у нас были бы все подписанные документы. Именно благодаря тому, что мы начали строительство без окончательно оформленной документации, все объекты сегодня находятся хотя бы на определенной стадии готовности.

Поэтому хочу обратить ваше внимание, что значительная часть объектов, в частности в Чабанах, Тарасовке, Обухове, Княжичах, Борисполе, Мирной, Гостомеле и Жулянах, – всего около 17 объектов – уже находятся на завершающей стадии строительства.

Там забетонированы стены высотой до 12 метров. На некоторых объектах уже залиты плиты перекрытия и завершается монтаж антидроновых экранов. В ближайшее время эти объекты будут достроены и подключены к электросети.

– Вернемся к причинам, по которым были сорваны сроки выполнения работ.

– Во-первых, скажите, пожалуйста, как можно построить объекты, стоимость которых, согласно оценке государственной экспертизы, составляет почти 2,4 миллиарда гривен, получив только 800 миллионов? Никаких двух миллиардов гривен выплачено не было. Их невозможно было украсть, поскольку государство даже не выделяло таких средств.

В течение 2026 года государство перечислило на счета Киевской областной администрации 1 миллиард 160 миллионов гривен. Из этих средств генеральному подрядчику в общей сложности было выплачено 823 миллиона гривен. Первый авансовый платеж составил 580 миллионов, в дальнейшем было дополнительное финансирование. Из этой суммы я как поставщик металлопроката получил только 255 миллионов гривен.

Теперь давайте вместе посчитаем. Металлоемкость каждого объекта составляет около 600 тонн. Это предусмотрено проектом, согласованным Генеральным штабом.

Сначала металлоемкость объектов, которые мы строили в Петровцах и Бородянке, составляла 180 тонн. Однако после согласования с Генштабом, чтобы защитные сооружения могли выдерживать необходимые нагрузки от ударов российских беспилотников и баллистических ракет, металлоемкость каждого объекта увеличили до 600 тонн.

А всего таких объектов 26. То есть общее количество металлопроката, необходимого для выполнения этих работ, составляет около 16 тысяч тонн. Стоимость одной тонны арматуры – 48 тысяч гривен. Стоимость швеллера №30, который используется в качестве основного элемента металлического каркаса, – 67 тысяч гривен за тонну.

Таким образом, только на металлопрокат, без учета стоимости изготовления из него металлоконструкций, необходимо около миллиарда гривен.

К этому нужно добавить стоимость бетона, техники, опалубки, оплату труда рабочих, которые выполняют строительство. Отдельно следует учитывать изготовление металлоконструкций, которое стоит 25–28 тысяч гривен за тонну. Это достаточно значительные суммы. Как можно было выполнить все эти работы за полученные 800 миллионов гривен?

Мы со своей стороны как поставщики металлопроката полностью выполнили и даже многократно перевыполнили свои обязательства. Ведь все объекты обеспечены металлопрокатом от начала и до завершения строительства, включая монтаж антидроновых экранов.

Во-вторых, определенную часть объектов передали только в конце августа. Работа с подрядчиками началась в конце августа – начале сентября. Как можно построить защитные сооружения такого высокого уровня сложности за два месяца? С точки зрения строительства это невозможно. Существуют определенные технологические процессы, которых необходимо придерживаться. За два месяца выполнить такие работы невозможно.

В-третьих, это мобилизационные мероприятия ТЦК, которые проходили как непосредственно на строительных площадках, так и рядом с ними. Господин Калашник обещал обеспечить предприятиям-подрядчикам статус критически важных. Однако в течение всего периода работы эти обещания так и остались невыполненными.

Более сотни работников мобилизовали непосредственно с объектов, где продолжалось строительство. Конечно, это несколько деморализует остальных работников. Люди не хотят выходить на работу. Многие отказываются работать или покидают строительные площадки, чтобы избежать риска мобилизации.

В-четвертых, это постоянные воздушные тревоги. Во время них военные категорически запрещают находиться на объектах и выводят работников за пределы территории.

Бывали случаи, когда в течение суток мы имели возможность работать не более одного часа. На разных объектах ситуация отличается. Например, в Вышгороде, на объекте "Полимерная", воздушные тревоги случаются чаще, чем на других объектах. Это связано с тем, что именно с того направления летят российские беспилотники. Поэтому эти объекты являются одними из наиболее критичных. Люди могут работать всего один-два часа в сутки. В то же время прошу учесть, что оплату за использование техники и труд работников приходится осуществлять за полный рабочий день, независимо от того, сколько часов фактически продолжались работы. Это прямые убытки для субподрядных организаций и, соответственно, для нас тоже.

– Фотографии вашего дома и офиса, а также информация о том, что значительная часть недвижимости и автопарка оформлена на вашу 73-летнюю мать, вызвали широкий общественный резонанс. Как вы объясните происхождение этого состояния и почему имущество зарегистрировано на мать?

– Из 17 так называемых элитных автомобилей только один является легковым – Chevrolet Corvette. На нем я действительно иногда езжу летом. Все остальные автомобили – это грузовики DAF и полуприцепы к ним, которые используются для доставки металлопроката клиентам, в том числе и на объекты ПС-110.

Это обычные фуры, которые используются не для перевозки картофеля или мороженого, а для транспортировки металлопродукции. Они непосредственно связаны с деятельностью нашей компании. Это грузовые автомобили, которые постоянно находятся в работе. Из всех 17 автомобилей спортивный только один.

Что касается того, почему имущество оформлено на мою мать, то мама для меня – самый близкий человек. Это человек, которая родила меня, воспитала и благодаря которой у меня есть все, что я имею сегодня. Всего, чего я добился, я достиг благодаря своей маме.

Конечно, я мог оформить это имущество на себя. Но считаю вполне обоснованным то, что моя мама владеет собственностью, которую я заработал. Скажем так, я ведь тоже принадлежу ей как сын.

Что касается ремонта. Он был сделан 15–16 лет назад. На тот момент он был актуальным. Если бы я делал его сегодня, наверное, он выглядел бы несколько иначе. Но переделывать его не вижу никакого смысла. Гостей к себе я не приглашаю. Мне в этом интерьере комфортно, он меня вполне устраивает. И он не имеет никакого отношения к моему сотрудничеству с государственными и бюджетными структурами.

Я видел в музеях Лувра инсталляции в виде фекалий. Кому-то это нравится, кто-то считает это эстетичным. На мой взгляд, это вульгарность и безвкусица. Поэтому вкусы у всех разные. У меня они такие.

Предприниматель шьет костюмы на заказ и соблюдает правила делового этикета

– Откуда в вашем офисе появился живой крокодил?

– Почему-то у общественности не возникает вопросов по поводу померанских шпицев и мальтипу, которых девушки покупают за три тысячи долларов, ведь именно столько они стоят. А вот крокодил за 2500 долларов вызвал огромный общественный резонанс. Мне сложно это объяснить. Возможно, потому, что это довольно необычное животное. Именно поэтому я его и приобрел.

Мне нравятся необычные животные. До этого у меня еще три года жила обезьянка. За те же деньги я мог купить померанского шпица. Крокодил стоил 2500 долларов. Мы приобрели его в Одессе. На тот момент он был очень болен, его жизнь находилась под угрозой. Его там не кормили, никто не чистил воду. Я нашел объявление о его продаже на OLX. Не знаю, сохранилось ли оно до сих пор, но все, что я рассказываю, соответствует действительности.

– Как вы восприняли реакцию украинского общества на экстравагантность ваших костюмов и в целом стиля одежды?

– Мой стиль одежды на все 100% соответствует деловому этикету. Все костюмы я шью на заказ, так же, как и обувь. Я считаю, что внешний вид человека на работе должен соответствовать деловой среде. Приходить на работу в спортивном костюме или свитере для меня неприемлемо. В выходные я ношу повседневную одежду в стиле casual или спортивную. Почему это вызвало такую волну возмущения? Думаю, людей, возможно, возмутила демонстрация высокого уровня доходов. Это связали с проблемами защиты критической энергетической инфраструктуры.

Хотя все эти костюмы были приобретены еще до того, как я начал сотрудничать с государством. В то же время я не думаю, что настоящая причина заключалась именно в этом. Аналогичная волна информационного ажиотажа возникла, когда я записал обращение в черном свитере. Было также видео с заседания ВСК, куда я пришел в одежде в стиле милитари. И это тоже вызвало волну возмущения. Мол, какое право он имел надевать вещи, стилизованные под военную форму? Что бы я ни надел, даже шорты в спортзале, – все плохо. Одежда в стиле милитари – плохо. Черный свитер – плохо. То есть дело совсем не в том, что именно я надел. Все зависит от того, под каким углом эту информацию подают в средствах массовой информации.