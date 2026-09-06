ua en ru
Вс, 06 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Защитный щит" от России. Как Германия планирует остановить Путина

10:38 06.09.2026 Вс
2 мин
Берлин настроен решительно, пока не стало слишком поздно
aimg Юлия Капитонова
"Защитный щит" от России. Как Германия планирует остановить Путина Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Германия намерена существенно усилить меры защиты от российских диверсий и других гибридных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Глава МВД Германии Александр Добриндт представил комплекс мер по усилению защиты страны от гибридных угроз.

План предусматривает:

  • противодействие атакам беспилотников и диверсиям на объектах критической инфраструктуры;
  • усиление кибербезопасности;
  • обнаружение шпионов и потенциальных террористов.

Одной из предложенных мер является расширение мобильных подразделений федеральной полиции, которые будут специализироваться на борьбе с беспилотниками. Такие силы смогут оперативно перемещаться между регионами и будут располагать вертолетами и специальной техникой.

Они будут использоваться для охраны воздушного пространства над важными транспортными объектами, в частности аэропортами и вокзалами, а также над правительственным кварталом в Берлине.

Задачей подразделений будет не только обнаружение и перехват дронов, но и обезвреживание беспилотников, которые могут нести взрывчатку.

Еще одна инициатива касается компаний, отвечающих за критически важную инфраструктуру. Водоканалы, энергетические предприятия и представители оборонной промышленности могут получить дополнительные законные полномочия для противодействия беспилотникам. Это позволит им самостоятельно реагировать на угрозу, не ожидая прибытия государственных сил.

Отдельное внимание планируют уделить современным технологиям. Немецкие власти хотят шире использовать искусственный интеллект, биометрические системы распознавания лиц и видеонаблюдение, в том числе на вокзалах. Такие технологии должны помогать выявлять оружие, подозрительное поведение, а также людей, подозреваемых в подготовке нападений или шпионской деятельности.

Еще одним направлением станет усиление киберзащиты. В Германии планируют создать национальный Cyberdome - разветвленную систему цифровых сенсоров, которая должна выявлять попытки кибератак и помогать блокировать их.

Напомним, Германия готовит масштабный план мести России и привлекает к нему Украину.

Кстати, на фоне последних событий президент Владимир Зеленский анонсировал новые пакеты ПВО от Германии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Атака дронов
Новости
Россия более двух часов била по Запорожью: в городе горят дома, пострадали 6 человек
Россия более двух часов била по Запорожью: в городе горят дома, пострадали 6 человек
Аналитика
Реактивный террор Киева. Как РФ меняет тактику атак на осень
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Реактивный террор Киева. Как РФ меняет тактику атак на осень