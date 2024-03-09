Защитники уничтожили замаскированные позиции врага на Запорожском направлении (видео)

На опубликованных кадрах зафиксирована боевая работа пограничников-аэроразведчиков и воинов 23 бригады Национальной гвардии "Хортица".

Украинские защитники с помощью дронов обнаружили и уничтожили замаскированные позиции российских оккупантов.

Как отмечают в пограничной службе, это произошло на Запорожском направлении на фронте.

Потери российской армии

Напомним, что российский режим скрывает потери своей армии в захватнической войне против Украины. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла на фронте уже более 423 тысяч солдат.

Только за последние сутки наши защитники ликвидировали 850 россиян и уничтожили десятки единиц техники врага.

Британская разведка заявила, что среднесуточные потери России в феврале были самыми большими с начала полномасштабной войны.