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Защитники уничтожили замаскированные позиции врага на Запорожском направлении (видео)

Запорожская область, Суббота 09 марта 2024 15:15
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Защитники уничтожили замаскированные позиции врага на Запорожском направлении (видео) Фото: защитники уничтожили замаскированные позиции РФ на Запорожском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники и нацгвардейцы уничтожили замаскированные позиции врага с помощью дронов. Бойцы показали видео боевой работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

На опубликованных кадрах зафиксирована боевая работа пограничников-аэроразведчиков и воинов 23 бригады Национальной гвардии "Хортица".

Украинские защитники с помощью дронов обнаружили и уничтожили замаскированные позиции российских оккупантов.

Как отмечают в пограничной службе, это произошло на Запорожском направлении на фронте.

Потери российской армии

Напомним, что российский режим скрывает потери своей армии в захватнической войне против Украины. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла на фронте уже более 423 тысяч солдат.

Только за последние сутки наши защитники ликвидировали 850 россиян и уничтожили десятки единиц техники врага.

Британская разведка заявила, что среднесуточные потери России в феврале были самыми большими с начала полномасштабной войны.

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