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Захисники знищили замасковані позиції ворога на Запорізькому напрямку (відео)

Запорізька область, Субота 09 березня 2024 15:15
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Захисники знищили замасковані позиції ворога на Запорізькому напрямку (відео) Фото: захисники знищили замасковані позиції РФ на Запорізькому напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники та нацгвардійці знищили замасковані позиції ворога за допомогою дронів. Бійці показали відео бойової роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

На опублікованих кадрах зафіксована бойова робота прикордонників-аеророзвідників та воїнів 23 бригади Національної гвардії "Хортиця".

Українські захисники за допомогою дронів виявили та знищили замасковані позиції російських окупантів.

Як зазначають у прикордонній службі, це сталося на Запорізькому напрямку фронті.

Втрати російської армії

Нагадаємо, що російський режим приховує втрати своєї армії у загарбницькій війні проти України. Проте, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни втратила на фронті вже понад 423 тисячі солдатів.

Лише за останню добу наші захисники ліквідували 850 росіян та знищили десятки одиниць техніки ворога.

Британська розвідка заявила, що середньодобові втрати Росії у лютому були найбільші від початку повномасштабної війни.

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