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Защитники завершили обучение на САУ Caesar в Дании: когда их передадут Украине

Фото: защитники завершили обучение на САУ Caesar в Дании (facebook.com/UALandForces)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные завершили обучение на самоходных артиллерийских установках Caesar в Дании. Вооружение планируют отправить в Украину в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Дании.

Отметим, что правительство Дании в январе при поддержке парламента решило передать Украине все 19 САУ Caesar, которые заказало во Франции. Помимо передачи техники Дания пообещала провести подготовку украинских военных.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сегодня посетил последнюю группу украинцев, которые проходили обучение.

"На данный момент обучение и тренировка завершены, и украинцы готовы к использованию системы", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что в целом Дания предоставила Украине военную поддержку в 830 млн евро.

Добавим, что ранее Поульсен сообщал, что Дания отправит Украине САУ Caesar в следующем месяце.

Кроме того, Дания и Норвегия передадут Украине снаряды для установок CAESAR.

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