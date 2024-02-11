Защитник "Ванкувера" поставил хулигана на колени, потасовка в Коламбусе: драки вечера НХЛ

Поклонники столкновений на ледовых площадках получили удовольствие от противостояний в Детройте и Коламбусе в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков .

В штате Мичиган потасовка вспыхнула под занавес второго периода противостояния местных "Ред Уингз" и гостей из Ванкувера. За воротами голкипера "Кэнакс" Кейси Десмита потолкались пятерки обеих команд, а в центре внимания нападающий "Детройта" Алекс Дебринкэт.

Хулиган хозяев набросился на защитника "Ванкувера" Иэна Коула. Последний стоически выдержал ряд выпадов Дебринкэта, а затем перешел в контратаку. Несколькими искусными ударами с обеих рук Коул заставил оппонента вклякнуть. Рефери выписали обоим по 5 минут штрафа.

В свою очередь в штате Огайо за грубость поплатился защитник "Блю Джекетс" Дэймон Сиверсон. В силовой борьбе у борта он толкнул клюшкой оппонента из "Тампы-Бей" и спровоцировал стычку с коллегой по амплуа Дарреном Рэддишем.

После непродолжительных "танцев" оппоненты принялись проверять стойкость друг друга. С этой задачей лучше справился гость льда. Он хоть и пропустил несколько опасных ударов, но сумел борцовским приемом отправить Сиверсона наземь. Рэддиш получил 5-минутный штраф, а вот инициатор потасовки нарвался на 2+5.