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Защитник "Калгари" с дебютным хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Нью-Йорк, Воскресенье 11 февраля 2024 10:29
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Защитник "Калгари" с дебютным хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Маккензи Уигар забросил три шайбы в Нью-Йорке (twitter.com/NHLFlames)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали защитника "Калгари Флэймз" Маккензи Уигара лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Опытный канадец сыграл ведущую роль в победе над "Нью-Йорк Айлендерс" (5:2). Он оформил по шайбе в каждом из трех периодов.

Именно Уигар открыл счет в дебюте встречи. Он устроил слаломный проход от своих ворот и классно бросил в дальний из правой зоны. Во второй 20-минутке Юбердо удвоил преимущество "Флэймз". А впоследствии Уигар "прошил" оборону "островитян" мощным броском из центральной зоны.

"Айлендерс" смогли ответить в финальном периоде. Шайбами в составе хозяев отличились Нельсон и Пажо. В рядах "Калгари" Коулмен и Уигар расписались в пустых воротах "островитян" на последних минутах. Для канадца хет-трик стал первым в карьере.

В тройку звезд вечера также попали вратарь "Флориды" Сергей Бобровский и голкипер "Каролины" Петр Кочетков. Оба оформили шатауты в противостояниях с "Колорадо" (4:0) и "Нью-Джерси" (1:0 ОТ) соответственно. Первый выполнил 35 сэйвов, а второй парировал 34 броска.

Все результаты вечера в НХЛ:

Защитник &quot;Калгари&quot; с дебютным хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

К слову, накануне нападающий "Эдмонтона" Кейн возглавил хит-парад звезд с тремя шайбами "Анахайму".

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