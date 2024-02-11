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Захисник "Ванкувера" поставив хулігана на коліна, шарпанина в Коламбусі: бійки вечора НХЛ

Неділя 11 лютого 2024 12:24
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Захисник "Ванкувера" поставив хулігана на коліна, шарпанина в Коламбусі: бійки вечора НХЛ Фото: Алекс Дебрінкет підготував удар для Іена Коула (sportskeeda.com)
Автор: Антон Федорців

Шанувальники сутичок на льодових майданчиках отримали задоволення від протистоянь в Детройті та Коламбусі в рамках чергового ігрового дня регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

У штаті Мічиган спалахнула колотнеча під завісу другого періоду протистояння місцевих "Ред Вінгз" і гостей з Ванкувера. За воротами голкіпера "Кенакс" Кейсі Десміта почубилися п'ятірки обох команд, а в центрі уваги нападник "Детройта" Алекс Дебрінкет.

Хуліган господарів накинувся на оборонця "Ванкувера" Іена Коула. Останній стоїчно витримав низку випадів Дебрінкета, а потім перейшов у контратаку. Кількома вправними ударами з обох рук Коул змусив опонента вклякнути. Рефері виписали обом по 5 хвилин штрафу.

Натомість в штаті Огайо за грубощі поплатився оборонець "Блю Джекетс" Деймон Сіверсон. У силовій боротьбі біля борту він штовхнув ключкою опонента з "Тампи-Бей" та спровокував сутичку з колегою за амплуа Дарреном Реддішем.

Після нетривалих "танців" опоненти взялися перевіряти стійкість один одного. З цим завданням краще впорався гість льоду. Він хоч і пропустив кілька небезпечних ударів, але зумів борцівським прийомом відправити Сіверсона додолу. Реддіш отримав 5-хвилинний штраф, а ось ініціатор бійки нарвався на 2+5.

До слова, канадський оборонець "Калгарі" Вігар став першою зіркою вечора з першим хет-триком у кар'єрі.

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