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На Западном берегу Иордана произошел самый большой за последние годы бой между Израилем и Палестиной

Фото: между Изарилем и Палестиной произошло самое большое за последние годы бой (facebook.com/tzahalonline2)
Автор: Антон Малиновский

В понедельник, 19 июня, израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) совершили налет на лагерь беженцев на севере Западного берега Иордана, что привело к крупнейшему за последние десятилетия бою с палестинскими боевиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

ЦАХАЛ сообщили, что утром они пришли на территорию лагеря Дженин, чтобы задержать двоих находящихся в розыске боевиков. Однако машины, на которых они ехали, взорвали палестинские боевики - они заявили, что устроили засаду на израильских военных.

Чтобы эвакуировать заблокированных бойцов, ЦАХАЛу пришлось высылать вертолет Apache, выпустивший ракеты по позициям палестинцев. По словам свидетелей, бой длился почти 10 часов, в конце концов израильские военнослужащие эвакуировали товарищей.

По результатам боя погибли по меньшей мере пятеро палестинцев и несколько солдат ЦАХАЛа, также поврежден вертолет Израиля. "Исламский джихад" признал двух погибших палестинцев своими бойцами.

Обострение между Израилем и Палестиной

Ночью 9 мая Израиль начал операцию "Щит и стрела". 40 самолетов ВВС Израиля атаковали объекты террористов на территории сектора Газа. На следующий день операция продолжилась - ЦАХАЛ атаковал точки, из которых по Израилю запускали ракеты.

В тот же день Палестина запустила по Израилю 469 ракет, 333 из которых пересекли границу Израиля. 153 из них были уничтожены системами ПВО.

14 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о завершении операции.

"Мы ликвидировали десятки террористов, уничтожили 17 штабов "Джихада", составы ракет, противотанковые расчеты и многое другое", - пояснил он.

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