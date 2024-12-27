Западные технологии в российском "Орешнике": как РФ удалось их приобрести

Отмечается, что Московский институт теплотехники (МИТ) и концерн "Созвездие", которые украинская разведка называет разработчиками этой ракеты, активно привлекают работников с опытом работы на оборудовании японской Fanuc и немецких Siemens и Heidenhain.

Журналисты подчеркнули, что объявления о вакансиях, опубликованные МИТ и "Созвездием" в 2024 году, прямо указывают на использование иностранных систем числового программного управления (ЧПУ).

В то же время на предприятии "Титан-Барикады", еще одном участнике проекта "Орешник", были замечены устройства с логотипом Fanuc.

Сообщается, что российская компания "Стан", которая заявляет о развитии отечественного производства, признает использование импортного оборудования.

В материале отметили, что несмотря на попытки Кремля создать отечественные аналоги, Россия продолжает зависеть от западных технологий в сфере металлообработки.

Экспортный контроль, введенный после вторжения России в Украину, значительно усложнил поставки этих систем, однако, по данным Financial Times, в 2024 году компоненты Heidenhain все еще попадали в Россию.

Сообщается, что объемы таких поставок оцениваются в не менее 3 млн долларов. Часть оборудования, вероятно, завозят через третьи страны, в частности Китай, который является основным поставщиком металлообрабатывающего оборудования в РФ.

Российская ракета "Орешник"

Напомним, что 21 ноября россияне впервые за полномасштабную войну запустили ракету "Орешник" по городу Днепр.

Тогда российский диктатор Владимир Путин заявил, что таким образом Россия провела испытания этого типа вооружения.

Позже, на своей так называемой "Прямой линии", он начал снова угрожать ударом "Орешником" по Украине.

Однако как украинские, так и западные эксперты заявляют, что эта российская ракета не является настолько серьезной угрозой, как пытается в этом всех заверить РФ.