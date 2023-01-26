Западные танки будет поддерживать украинская артиллерия. Резников показал новую технику

Украина произвела самоходные артиллерийские установки "Богдана". Они будут поддерживать западные танки на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в Facebook .

По его словам, одна артсистема украинского производства калибра 155-мм уже прошла испытания на поле боя. Производство САУ Минобороны профинансировало еще весной 2022 года.

Фото: Резников внутри САУ "Богдана" (facebook.com/reznikovoleksii)

"Танки западного производства, которые поступят через несколько месяцев, на фронте будет поддерживать украинский - во всех пониманиях этого слова - артиллерия", - отметил Резников.

По его словам, в 2023 году планируется "направить максимальный объем средств" украинским производителям. Это касается всех компонентов - от формы, обуви, бронежилетов и БПЛА до тяжелого оружия и боеприпасов.

"Вскоре представим первые результаты нашего движения по БПЛА", - добавил глава Минобороны.