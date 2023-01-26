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Западные танки будет поддерживать украинская артиллерия. Резников показал новую технику

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Четверг 26 января 2023 19:37
Западные танки будет поддерживать украинская артиллерия. Резников показал новую технику Фото: в Минобороны показали САУ "Богдана" украинского производства (defence-ua.com)
Автор: Иван Носальский

Украина произвела самоходные артиллерийские установки "Богдана". Они будут поддерживать западные танки на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в Facebook.

По его словам, одна артсистема украинского производства калибра 155-мм уже прошла испытания на поле боя. Производство САУ Минобороны профинансировало еще весной 2022 года.

Западные танки будет поддерживать украинская артиллерия. Резников показал новую техникуФото: Резников внутри САУ "Богдана" (facebook.com/reznikovoleksii)

"Танки западного производства, которые поступят через несколько месяцев, на фронте будет поддерживать украинский - во всех пониманиях этого слова - артиллерия", - отметил Резников.

По его словам, в 2023 году планируется "направить максимальный объем средств" украинским производителям. Это касается всех компонентов - от формы, обуви, бронежилетов и БПЛА до тяжелого оружия и боеприпасов.

"Вскоре представим первые результаты нашего движения по БПЛА", - добавил глава Минобороны.

Напомним, ранее стало известно, что "Укроборонпром" начал финальную стадию испытаний ударного беспилотника украинского производства.

Также мы писали, что "Укроборонпром" начал серийное производство 82 мм осколочных мин за границей.

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