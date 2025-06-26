Западные санкции парализуют танкерный флот РФ: в ОП рассказали детали

Давление санкций на Россию уже дает результаты. В этом месяце активность более 340 танкеров, которые перевозили российскую нефть в обход ограничений, упала почти вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Это результат скоординированных санкций ЕС, США и Великобритании. Большинство из этих судов уже под санкциями. Способность финансировать войну снижается, потому что Россия очень зависит от этого флота и продажи энергоресурсов. Надо продолжить давление", - подчеркнул Ермак.

В июне, по данным руководителя ОП, активность 343 российских судов, которые перевозили российскую нефть в обход ограничений, обвалилась почти вдвое.

Санкции против России

Заметим, что уже на этой неделе могут принять новый 18-й пакет санкций против России. Сейчас трудности возникли из-за позиции правительств Венгрии и Словакии.

Отметим, что еще 23 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна вместе со Словакией заблокировали принятие нового пакета ограничений.

Уже на следующий день, 24 июня, министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар опроверг эти слова и заверил, что Братислава готова поддержать санкции, если получит гарантии, что новые ограничения не повредят экономике Словакии.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Европейский союз уже сегодня, 26 июня, введет новый, уже 18-й по счету пакет санкций против России. Таким образом, реализуется программа по принуждению Кремля к мирным переговорам в Украине.

Стоит добавить, что украинский президент Владимир Зеленский сегодня вечером отметил, что страны ЕС должны принять мощный 18-й пакет санкций против России.

По мнению президента, его главной целью должны стать энергетические доходы агрессора.

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