Западные компании списали 100 млрд долларов после ухода с территории России, - Reuters

Объем списаний увеличился на одну треть с момента последнего подсчета в августе прошлого года.

Ущерб России

Юрист Джереми Цукер, эксперт по санкциям, заявил, что очень большое количество клиентов его фирмы из самых разных отраслей решили полностью покинуть Россию и, вероятно, не захотят возвращаться даже после окончания военных действий.

В результате важные технологии покинули страну, и Россия, возможно, больше не сможет поддерживать некоторые высокотехнологичные производства, сказал Цукер, председатель практики национальной безопасности американской юридической фирмы Dechert.

"Это, безусловно, предполагает для меня серьезный ущерб экономике", - сказал он агентству Reuters.

Массовый исход

По данным анализа Йельской школы менеджмента, около 1000 компаний вышли из бизнеса на территории России, хотя сотни компаний, включая Auchan и Benetton, все еще работают или приостановили деятельность.

"Поскольку российское вторжение продолжается на фоне слабой военной помощи Запада, а детализированность режимов западных санкций увеличивается, компании, все еще стремящиеся выйти из России, вероятно, столкнутся с дальнейшими трудностями и будут вынуждены мириться с большими списаниями и потерями", - сказал Ян Мэсси, консалтинговой компании по глобальным рискам S-RM.

Президент Владимир Путин, только что обеспечивший переизбрание, теперь имеет обновленный мандат на дальнейшую изоляцию от Запада, в том числе посредством дополнительных конфискаций активов и политического давления, добавил Мэсси.

Меры Кремля

Москва требует скидки не менее 50% при продаже иностранных активов и постоянно ужесточает требования к выходу, часто соглашаясь с номинальной комиссией всего в один рубль.

В этом году продажи активов, принадлежащих Shell, HSBC, Polymetal International, и Yandex NV, были объявлены на общую сумму почти 10 млрд долларов и со скидкой до 90%. На прошлой неделе Danone, заявила, что получила разрешение регулирующих органов на продажу своих российских активов, понеся общий убыток в 1,3 млрд долларов.

"В России нет западных активов, которые можно было бы считать безопасными или защищенными, пока Кремль продолжает вести войну", - сказал Мэсси.

Москва уже взяла под временный контроль активы нескольких западных компаний, в том числе Fortum, Carlsberg, OMV и Uniper.

Указ 2022 года запрещает инвесторам из "недружественных" стран - тех, которые ввели санкции против России за войну против Украины, - продавать акции ключевых энергетических проектов и банков без явного одобрения президента.

Между тем, многие производители товаров повседневного спроса и потребительских товаров воздерживаются от полного выезда из России, аргументируя это тем, что обычные люди в России полагаются на их продукцию.

В число компаний, которые все еще работают или ведут бизнес в России, входят Mondelez International, PepsiCo, Auchan, Nestle, Unilever и Reckitt. Другие, в том числе Intesa Sanpaolo, сталкиваются с бюрократическими препятствиями при попытке уйти.