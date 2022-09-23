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Западная разведка прогнозирует провал мобилизации в России, - Guardian

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Пятница 23 сентября 2022 16:54
Западная разведка прогнозирует провал мобилизации в России, - Guardian Фото: западная разведка прогнозирует провал мобилизации в России (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия столкнется с серьезными проблемами при мобилизации. Армии страны будет тяжело обучать и экипировать новобранцев, если Кремль не подождет несколько месяцев, прежде чем отправлять их на передовую в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.

Эксперты по разведке признали, что настоящая цель вербовки может быть выше 300 тысяч человек. Так, некоторые отчеты предполагают, что настоящей целью Кремля является мобилизация 1 миллиона.

Один чиновник на условиях анонимности сказал, что российские власти столкнутся с большим трудом даже при наборе 300 тысяч.

Отметим, что в течение всего конфликта Россия сталкивалась с проблемами обучения и оснащения, и официальные лица сказали, что это почти наверняка распространится на новобранцев.

"Мы считаем, что им будет очень сложно обучаться, не говоря уже о том, чтобы быстро оснастить столь большие силы", - сказал чиновник.

Призывникам, вероятно, выдадут старые вещи и ненадежное снаряжение. Западные официальные лица считают, что во время найма россиян существовал явный региональный уклон, сосредотачивавшийся на бедных районах и меньшинствах на востоке страны и избегавший городских центров среднего класса страны. Так, они не видят набора лиц в Санкт-Петербурге или Москве.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать до 300 тысячам резервистов.

В Генштабе ВСУ считают, что Кремль был вынужден объявить мобилизацию в стране из-за угрозы режиму Путина.

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