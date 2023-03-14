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Запад способен производить больше оружия, чем РФ. Глава Rheinmetall призвал удвоить мощности

Фото: Европа должна удвоить производство снарядов для победы Украины (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Александр Белоус

Оборонная промышленность Европы должна удвоить производство боеприпасов для победы Украины в войне с Россией. Сделать это возможно, нужно лишь финансирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Армина Паппергера, директора Rheinmetall, крупнейшего производитель боеприпасов Германии, агентству Bloomberg.

Паппергер выразил уверенность, что при соответствующей поддержке оборонная промышленность Европы и США сможет поставить в Украину достаточно военной техники.

"Европа и США способны производить больше, чем когда-либо сможет произвести Россия", - сказал он.

У компании достаточно мощностей, чтобы произвести 240 тысяч снарядов, но в этом году она собирается произвести менее 150 тысяч штук. "В любой нехватке боеприпасов виновата не оборонка. Промышленность может предоставить то, что необходимо", - заявил Паппергер.

Наличие боеприпасов калибра 155 миллиметров, типа стандартного снаряда НАТО, становится все более актуальным, поскольку Украина стремится сдержать российское наступление в Донецкой области. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вооруженным силам страны требуется более 350 тысяч снарядов в месяц, что более чем в три раза превышает количество, которое они используют в настоящее время.

Резников обратился к Европейскому Союзу с просьбой предоставлять 250 тысяч снарядов в месяц, количество, которое, по словам Паппергера, "будет трудно производить".

"Для достижения такой скорости необходимо удвоить пропускную способность в Европе", - сказал Паппергер.

С начала года страны НАТО обязались поставить Украине сотни танков, в том числе более 100 Leopard 2 совместного производства Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG.

По словам Паппергера, из-за отставания Rheinmetall также не полностью нарастила производство меньших 120-миллиметровых танковых снарядов, используемых в большинстве боевых танков американского и европейского производства.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил выделить на совместную закупку боеприпасов для Украины 1 млрд евро.

Европейский Союз на следующей неделе подпишет совместный план закупок боеприпасов для Украины.

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