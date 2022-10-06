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В Пентагоне не считают, что Путин решил применить ядерное оружие

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Вашингтон, Четверг 06 октября 2022 22:23
В Пентагоне не считают, что Путин решил применить ядерное оружие Фото: Пэт Райдер, официальный представитель Пентагона (flickr by Secretary of Defense Public Affairs)
Автор: Иван Носальский

Президент России Владимир Путин, вероятно, пока не принял решение о применении ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Пэта Райдера, которое привел журналист “Голоса Америки” Остап Ярыш в Twitter.

"У нас нет никакой информации, которая заставила бы нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания, и мы не считаем, что президент Путин принял решение применить ядерное оружие в настоящее время", - заявил Райдер.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин пригрозил странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление “не является блефом”.

Также мы писали, что, по словам главы Пентагона Ллойда Остина, Россия не принимала решение о применении ядерного оружия.

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