Запад обеспокоен углублением связей России и КНДР накануне визита Путина, - СМИ

Официальные представители США и Южной Кореи выражают обеспокоенность налаживанием нового уровня сотрудничества между диктаторскими режимами.

Так, заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюн провел экстренный телефонный разговор с заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом. Во время диалога Ким заявил, что визит Путина не должен привести к усилению военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Разделяя беспокойство главы МИД Южной Кореи, Кэмпбелл пообещал продолжить сотрудничество для преодоления потенциальной региональной нестабильности и вызовов, которые может вызвать эта поездка.

"Внимательно отслеживая соответствующие события, обе стороны договорились решительно реагировать путем тесного сотрудничества на провокации Северной Кореи против Южной Кореи и действия, приводящие к эскалации напряженности в регионе", - отмечается в заявлении министерства иностранных дел Южной Кореи.

В среду, 12 июня, высокопоставленный чиновник в администрации южнокорейского президента заявил, что Путин посетит КНДР "в ближайшие дни". Российская газета "Ведомости" сообщила о визите диктатора в Северную Корею и Вьетнам "в ближайшие недели".

Прес-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался назвать дату или повестку дня вероятного визита. Впрочем, он заявил, что право России развивать более тесные связи с Северной Кореей не должно ни у кого вызывать сомнений или опасений.

Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Сон Гён во время выступления в государственных СМИ обвинил Вашингтон в "серьезной политической провокации, направленной на то, чтобы запятнать" имидж Северной Кореи. Так чиновник отреагировал на состоявшееся на этой неделе заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации с правами человека в КНДР.

Партнерство набирает обороты

Официальные лица в Вашингтоне, Сеуле и Киеве, а также независимые эксперты и наблюдатели ООН по санкциям заявили, что Россия использовала ракеты и артиллерийские снаряды северокорейского производства для атак на цели в Украине.

Северная Корея и Россия отрицают соглашения о поставках оружия, но пообещали углублять сотрудничество во всех сферах, в том числе в военных отношениях.

Выступая в среду в аналитическом центре Стимсон в Вашингтоне, Курт Кэмпбелл сказал, что Соединенные Штаты очень хорошо понимают, что Северная Корея предоставила России, и это, по его словам, имеет "существенное влияние на поле боя".

В то же время, по его словам, не совсем понятно, что именно Россия предоставила КНДР.

"Твердую валюту? Энергию? Или это возможности, которые позволяют им развивать свои ядерные или ракетные продукты? Мы не знаем. Но мы обеспокоены этим и внимательно наблюдаем", - сказал он.

В своих показаниях в марте в Конгрессе директор Национальной разведки США Эврил Гейнс заявила, что потребность в поддержке в войне против Украины заставила Россию пойти на некоторые "долгожданные уступки" Северной Корее, а также Китаю и Ирану "с потенциалом подрыва, среди прочего, давно установленных норм нераспространения ядерного оружия".

Гейнс не детализировала свое заявление, однако ссылка на ослабление норм нераспространения, похоже, была предупреждением о том, что Москва может предоставить Пхеньяну технологии, связанные с военной сферой.

"Это растущее сотрудничество и готовность обмениваться помощью в военных, экономических, политических и разведывательных вопросах, усиливает их индивидуальные возможности, помогает им подрывать порядок, основанный на правилах, и дает им определенную изоляцию от международного давления", - сказала она.

В то же время, по оценкам американской разведки, отношения между РФ и КНДР будут оставаться "далекими" от формального альянса, ведь узкопартийные интересы и настороженность друг к другу, скорее всего, будут ограничивать их сотрудничество.