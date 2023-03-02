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Украина подаст жалобу на Иран в Международный уголовный суд, - Шмыгаль

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Украина, Четверг 02 марта 2023 18:42
Украина подаст жалобу на Иран в Международный уголовный суд, - Шмыгаль Фото: Международный уголовный суд (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Украина подаст против Ирана жалобу в Международный уголовный суд.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля для Al Arabiya.

Киев будет настаивать на рассмотрении в суде вопроса о предоставлении Ираном беспилотников в РФ, которые Москва использовала для атак по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины.

"Мы озабочены пособничеством Ирана России в совершении этих военных преступлений и будем добиваться признания причастности Ирана к ним", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что необходимо давить на Тегеран, чтобы тот перестал поддерживать Москву. Он добавил, что важно предотвратить передачу Ираном в Россию ракет.

По информации украинских военных, Россия использует в Украине как минимум три модели беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

По данным The Guardian, Иран передавал РФ дроны самолетами и лодками, а также доставлял в Москву техников, чтобы помочь в использовании дронов.

Напомним, Иран модифицирует ударные дроны, которые он поставляет России, чтобы взрывные боеголовки могли нанести максимальный ущерб объектам инфраструктуры на территории Украины.

Россия передала Ирану наличные деньги и захваченные в Украине образцы западного оружия в обмен на дроны, которые использует для ударов по украинской инфраструктуре.

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