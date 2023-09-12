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Запад должен создать зимний щит ПВО над инфраструктурой Украины, - глава МИД Германии

Вторник 12 сентября 2023 18:03
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Запад должен создать зимний щит ПВО над инфраструктурой Украины, - глава МИД Германии Фото: Анналена Бербок, глава МИД Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Странам Запада необходимо помочь Украине обеспечить защиту критической инфраструктуры зимой путем предоставления систем противовоздушной обороны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Чиновница подчеркнула, что Украине прежде всего нужна мощная противовоздушная оборона, поскольку сейчас остро стоит вопрос защиты электро-, водо- и теплоснабжения перед наступлением холодов.

"Поэтому я обращаюсь к нам и нашим партнерам: Нам необходимо создать щит противовоздушной обороны над критически важной инфраструктурой Украины", - подчеркнула Бербок.

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Напомним, вчера министр иностранных дел Германии Анналена Бербок находилась с неанонсированным визитом в Украине.

В частности, она провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одной из тем обсуждений стало усиление противовоздушной обороны нашей страны.

После визита чиновницы Зеленский рассказал, что Германия готовится предоставить Украине новое оружие, в том числе ПВО.

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