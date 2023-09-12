Запад должен создать зимний щит ПВО над инфраструктурой Украины, - глава МИД Германии

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Чиновница подчеркнула, что Украине прежде всего нужна мощная противовоздушная оборона, поскольку сейчас остро стоит вопрос защиты электро-, водо- и теплоснабжения перед наступлением холодов.

"Поэтому я обращаюсь к нам и нашим партнерам: Нам необходимо создать щит противовоздушной обороны над критически важной инфраструктурой Украины", - подчеркнула Бербок.

Новый пакет военной помощи от Германии

Напомним, вчера министр иностранных дел Германии Анналена Бербок находилась с неанонсированным визитом в Украине.

В частности, она провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одной из тем обсуждений стало усиление противовоздушной обороны нашей страны.

После визита чиновницы Зеленский рассказал, что Германия готовится предоставить Украине новое оружие, в том числе ПВО.