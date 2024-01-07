Запад должен поставлять Украине системы ПВО, чтобы "поднять на ноги" ее собственный ОПК, - ISW

Как сообщается, 6 января заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что уже в первую неделю 2024 года Министерство обороны Украины завершило процесс утверждения около 15 новых видов вооружения и военной техники для Вооруженных Сил. В частности, речь идет о роботизированных системах, беспилотниках, системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), инженерной технике, модернизированной боевой бронированной машине, а также противотанковых управляемых ракетных комплексах и боеприпасах.

"Этот процесс утверждения позволяет Минобороны заключать соглашения с производителями вооружений и передавать оружие украинским военным. Гаврилюк отметил, что в 2023 году Вооруженные силы Украины завершили процесс утверждения более 200 видов вооружения и военной техники отечественного производства", - отмечается в сообщении.

Тем временем, сообщается в отчете, представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер 4 января заявил, что предоставление американской помощи остается "критически важным", поскольку Украина еще не в состоянии защитить себя. В то же время, отметил Миллер, эту помощь не нужно будет продолжать на нынешнем уровне, ведь Украина работает над расширением своей оборонной промышленности, чтобы иметь возможность "встать на собственные ноги".

ISW ранее оценивал, что недавние широкомасштабные российские удары по украинским промышленным объектам были направлены на ухудшение способности Украины развивать свой оборонный потенциал и поддерживать свои военные усилия против российского агрессора.

"Конфигурация украинского зонтика противовоздушной обороны, включая системы ПВО, предоставленные Западом, в определенных районах, оказалась жизненно важной для способности Украины защищаться от российских ракет, в частности баллистических", - отмечает Институт изучения войны.

В отчете напомнили, что во время массированной российской атаки 2 января, системы Patriot позволили украинским силам сбить рекордные 10 единиц гиперзвуковых ракет "Кинжал".

В то же время, отмечает ISW, как сообщает газета The New York Times, чиновники Белого дома и Пентагона предупредили, что США вскоре не смогут поставлять Украине ракеты для ПВО Patriot.

Военная помощь стран Запада для Украины

2 января Россия нанесла новый масштабный ракетный обстрел территории Украины. Основная сила удара была направлена на Киев. Силы ПВО сбили 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал", выпущенных агрессором по столице. Цели были поражены американскими системами Patriot.

В декабре Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Среди вооружений - зенитно-ракетный комплекс Patriot.

В начале декабря стало известно, что вторая группа украинских военных уже прошла обучение в Германии для работы на системах ПВО Patriot.

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