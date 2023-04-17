НАТО готовится к бою на собственных границах в результате зверств России против Украины, - NYT

НАТО, в результате российских зверств против Украины, готовится снова стать воинственным альянсом, каким он был во времена холодной войны и готов защищать каждый дюйм своей территории.

Вторжение России на территорию Украины подтолкнуло НАТО к усилиям, чтобы снова стать боеспособным, воюющим альянсом, каким он был во время холодной войны. Сдвиг является трансформационным для Альянса, который десятилетиями характеризовался спячкой и неуверенностью в себе, а вступление Финляндии в союз стало очередным важным непредсказуемым следствием войны.

"НАТО быстро переходит от того, что военные называют сдерживанием возмездием, к сдерживанию отрицанием. В прошлом теория заключалась в том, что в случае вторжения россиян страны-члены будут пытаться продержаться до тех пор, пока силы союзников, преимущественно базирующиеся дома американские, не придут им на помощь и не нанесут ответный удар, чтобы оттеснить россиян обратно", - пишет издание.

В то же время, после зверств России на временно оккупированных территориях Украины, от Бучи и Ирпеня до Мариуполя и Херсона, приграничные страны, такие как Польша и страны Балтии, не хотят рисковать российской оккупацией. В первые дни войны на территории нашей страны, Россия захватила площадь больше площади некоторых стран Балтии.

Предотвратить это путем отрицания означает расположение большего количества войск вдоль российской границы, интеграция американских и союзнических военных планов, большие военные расходы и более детальные требования к союзникам относительно конкретных видов сил и средств для ведения боевых действий.

Цель состоит в том, чтобы НАТО стало не только более крепким и боеспособным, но и более заметным для России.

"Дебаты ведутся уже не о том, сколько будет слишком много, чтобы не огорчить Москву, а о том, сколько будет достаточно. Страны Центральной и Восточной Европы настаивают на том, что уже недостаточно говорить, что мы готовы сдерживать, обещая отвоевать, а необходимо защищать каждый дюйм территории НАТО с первого дня. Нельзя оставаться под российским контролем несколько месяцев, пока не прибудет кавалерия", - сказала сотрудница Европейского совета по международным отношениям Камилла Гранд.

Сегодня НАТО развернул батальон многонациональных войск в восьми странах вдоль восточной границы с Россией. Альянс разрабатывает планы по расширению этих сил до уровня бригады в прифронтовых странах для сдерживания и способности оттеснить силы вторжения с самого начала.

Как отметил бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер, НАТО стало организацией, взявшей отпуск в истории, однако российский диктатор Владимир Путин "напомнил" о необходимости думать об обороне и думать о ней коллективно.

"Альянс передаст больше войск под непосредственный контроль высшего военного офицера НАТО, верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Г. Каволи, также командующего американскими войсками в Европе", - добавляет издание.

По словам высокопоставленного чиновника НАТО, Каволи объединяет американские и союзнические планы по ведению боевых действий под новой рубрикой "сдерживать и защищать". Впервые со времен холодной войны, страны Восточной Европы будут знать, что Альянс намерен сделать для их защиты, что каждая страна должна быть в состоянии оказать для себя и какую помощь ей смогут оказать.

В частности, НАТО согласовывает свои долгосрочные требования к членам Альянса с текущими оперативными потребностями. Если, например, в прошлом страны НАТО могли попросить отправить в Афганистан легко вооруженные экспедиционные силы с вертолетами, то теперь им могут поручить защищать определенные части территории самой организации.

Планирование НАТО станет еще более требовательным и конкретным. Страны будут отвечать о своих силах и средствах, а планировщики Североатлантического союза будут говорить чего им не хватает или что можно сократить. Например, Дании было сказано прекратить тратить деньги на строительство подлодок, а Канаде сказали, что она должна обеспечить самолеты для дозаправки в воздухе.

"Страны могут сопротивляться - некоторые страны, имеющие фрегаты, годами отказывались размещать на них ракеты ПВО, опасаясь, что это будет выглядеть эскалацией, - но они должны защищать свои планы перед всеми членами НАТО. Если другие члены Альянса соглашаются с тем, что план страны неадекватный, они могут проголосовать за принудительную адаптацию, так называемый "консенсус минус один". Такое требование является редким, но произошло с Канадой", - отмечает издание.

Изменения в НАТО начались медленно в 2014 году с начала вторжения России на территорию Украины. В том же году на саммите Уэльса союзники по НАТО согласовали цель военных расходов на уровне 2 процентов валового внутреннего продукта до 2024 года. Сегодня же только 8 из 31 страны, включая Финляндию, достигли этой цели.

Уже на следующем саммите НАТО в июле ожидается согласование нового плана расходов, в котором 2 процента от ВВП будут рассматриваться как минимум. В то же время, учитывая трудности войны на территории Украины, если ведущие страны будут тратить до 3% ВВП в течение следующего десятилетия, этого будет достаточно.

После 2014 года НАТО согласилось разместить четыре небольших батальонных подразделения в странах Балтии и Польши. После полномасштабного вторжения Альянс добавил еще четыре батальона передового базирования. Однако общая численность всех восьми боевых групп составляет лишь 10 232 военнослужащих. В настоящее время НАТО размышляет над тем, чтобы расширить силы до бригадного уровня и разместить от 4000 до 5000 военнослужащих в каждой стране.

Военные штаб-квартира НАТО, Верховный штаб объединенных вооруженных сил НАТО в Европе также усиливается.

"Тысячи солдат Альянса, которые там работают, превращаются в главное стратегическое и боевое командование, ответственное за разработку планов Альянса по интеграции и развертыванию союзных войск - в том числе кибернетических, космических и военно-морских сил - в различных непредсказуемых ситуациях. Они могут варьироваться от планирования гибридной войны до региональной войны, которая выходит из-под контроля, и даже до полномасштабного конфликта с применением ядерного оружия", - отмечает издание.

Командование НАТО также должно выяснить, как включить Финляндию и, вероятно, Швецию и решить, где их войска должны взять на себя обязательства по коллективной обороне. Например, должны ли солдаты Финляндии быть частью штаба, который отвечает за Балтии, или же арктические пути и Крайний Север.

НАТО может призвать к бою 13 корпусов численностью от 40 000 до 50 000 военнослужащих каждый, если это будет необходимо, однако реальные силы, как утверждают высокопоставленные чиновники Альянса, далеки от этого количества, в связи с чем Каволи и его команда должны выяснить, как лучше всего и где развернуть то, что реально имеется в наличии.

"Одним из наименее гламурных вызовов является, попросту говоря, мобильность и логистика: доставка войск, танков и пушек туда, где им нужно, так быстро, как им нужно, и их содержание. Сейчас существуют основные препятствия, оставшиеся со времен холодной войны: нехватка складов, нехватка пригодных железнодорожных вагонов, отсутствие права на пересечение границы в чрезвычайных ситуациях и пользование дорогами, то есть вопросы, требующие решений гражданской власти", - отмечается в издании.

Как отметил чиновник НАТО, даже поставки в Украину из мирной Польши являются серьезной логистической "головной болью". Грузовики стоят в очереди, не хватает железнодорожных вагонов, которые могут перевозить тяжелую технику, а на каждой европейской границе необходимо получать разрешения. Проходить через весь этот процесс во время войны - совсем другой вызов.