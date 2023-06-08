Запад не готов дать Украине гарантии безопасности, но рассматривает альтернативы, - Politico

По словам пяти европейских дипломатов, с которыми поговорило издание, страны Запада до сих пор не пришли к общему мнению о том, как реагировать на призывы Украины о гарантиях безопасности. Некоторые европейские чиновники не понимают сути таких гарантий.

"Иногда трудно понять, о чем мы говорим", - заявил один из дипломатов.

Что хочет Украина

Украинские власти неоднократно отмечали, что хотят вступления страны в НАТО. В период войны и до официального членства Украина хочет получить гарантии безопасности. Они заключаются в военной и другой поддержке нашей страны.

Также президент Владимир Зеленский подчеркивал, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле, Украина ожидает получить четкие заявления о вступлении или дорожную карту членства.

Мнения разделились

Собеседники Politico отмечают, что пока союзники и партнеры не определились, кто должен предоставить Украине гарантии безопасности. Очевидно, что украинские власти ожидают политического решения от альянса, но в то же время идут обсуждения с конкретными странами.

Так, например, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Риши Сунак заявляли о долгосрочной поддержке Украины. Макрон сказал, что Париж видит ее как "нечто среднее между гарантиями безопасности в израильском стиле и полноправным членством в НАТО".

Бывший помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гранд отметил, что лучший вариант для Украины - это полноправное членство и "железные гарантии" по 5 статье альянса. По его словам, есть много других рассматриваемых вариантов - от двусторонних договоров до фактических политических обязательств.

Одним из предложений является договор безопасности, разработанный Зеленским и экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Он предполагает, что основная группа союзников обяжется укреплять оборону Украины в течение многих лет и оказывать как военную, так и не военную помощь.

Другие варианты

Отдельная группа западных чиновников считает, что лучше поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, чтобы расширить ее собственную оборонную промышленность. В НАТО говорят, что это было бы подобно связям США и Израиля и "промежуточной договоренности" до вступления.

Собеседники издания отмечают, что чаще в обсуждениях звучат не гарантии безопасности, а скорее "обязанности" поддерживать Украину, то есть "долгосрочное обеспечение средствами для защиты".