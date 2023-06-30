Запад дает Украине оружие для защиты, а не усугубления конфликта, - США в ООН

Соединенные Штаты Америки во время заседания Совета Безопасности ООН ответили на российскую риторику по поставкам странами Запада оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совбеза ООН .

Российская Федерация в четверг, 29 июня, инициировала заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения вопросов по поставкам западными странами оружия для Украины. Россияне заявили, что военная помощь, якобы, усугубляет конфликт.

Заместитель постоянного представителя США в ООН Роберт Вуд заявил, что это оружие не продолжает конфликт, ответственность за который несет только Кремль, а позволяет защитить мирных украинцев и предотвратить дальнейшую жестокость.

"Соединенные Штаты и более 50 государств-членов откликнулись на призыв Украины поддержать ее защиту от российской агрессии. И мы будем продолжать это делать столько, сколько понадобится", - отметил Вуд.

Он добавил, что слишком знакомый поток лживых обвинений со стороны РФ является очередной демонстрацией того, что Путин не заинтересован в содержательной дипломатии.

Совбез ООН

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что состав постоянных членов Совбеза Организации Объединенных Наций с правом вето необходимо расширить. В частности, в него должны войти Индия, Бразилия, Германия, Япония и страны Африки. По его словам, это сделает российский влип менее значимым.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза ООН, 23 июня, сравнил путинский режим с раком.