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Забруднення води на Камчатці: гинуть тварини, постраждали десятки людей

Камчатка, Субота 03 жовтня 2020 18:15
Забруднення води на Камчатці: гинуть тварини, постраждали десятки людей
Фото: викинуті на берег загиблі морські тварини (twitter.com/5000tochek)
Автор: Дмитро Левицький

Забруднення води на Камчатці в Росії спричинило масове викидання мертвих морських тварин на берег поблизу Петропавловська-Камчатського. Причини виникнення забруднення зараз встановлюються.

Про це повідомляє російське агентство "РБК".

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра природних ресурсів та екології Камчатського краю Олексій Кумарьков вважає, що причиною масового мору морських тварин могло стати хімічне забруднення води, а на берег їх викинуло штормом. Екологи відібрали проби води, результати будуть наступного тижня.

"Але вже зараз фахівці говорять, що там підвищений вміст нафтопродуктів, фенолів. Що це і яке джерело, наглядові органи з'ясовують. Ці речі пов'язані, але джерело і характер забруднення поки не встановлені", - розповів він.

Крім того, як пише Telegram-канал Mash, від забруднення води постраждали вже 30 людей, серед них і діти. Деякі потерпілі отримали опік слизової, коли прогулювалися пляжем.

Прокуратура Камчатського краю вже почала перевірку інформації про забруднення води. Правоохоронці перевірять дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Нагадаємо, раніше окупаційна "влада" Криму заявляла про перевищення в тисячу разів рівня забруднення найбільшої річки на півострові.

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