Рівень забруднення найбільшої річки Криму в тисячу разів вище норми, - "влада"

Фото: Сергій Аксьонов (kremlin.ru)

Рівень забруднення Салгира - найдовшої річки в Криму - у тисячу разів перевищує норму. Окупаційна влада просить федеральний уряд допомогти з будівництвом очисних споруд.

Про це заявив так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов, передає "РИА Новости".

За його словами, в Салгир щорічно зливається 70 тисяч кубометрів каналізаційних стоків. У зв'язку з цим в Укромном планують поставити очисні.

"Є питання, тому що система очищення каналізаційних стоків інша, а забруднення в межах Сімферополя по Салгиру за деякими показниками в 1000 разів вище норми", - зазначив Аксьонов.

Він також зазначив, що розглядається варіант подачі води Салгира до Північно-Кримського каналу з перекиданням у Міжгірне водосховище.

Нагадаємо, окупований Крим відчуває проблеми з водопостачанням через пересохлі річки та водосховища. У вересні обмеження подачі води ввели в Алушті, Партеніті та Малому Маяку.

Постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що якщо Російська Федерація хоче, щоб Україна постачала воду до Криму, вона повинна про це попросити і визнати себе окупантом.