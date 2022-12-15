Об угрозе из Беларуси, вероятности наступления и ходе мобилизации: главное из брифинга Генштаба

Россия не оставляет попыток захватить Украину, перебрасывает в Беларусь технику, но этого недостаточно для наступления. Противник планирует продолжить мобилизацию и ищет оружие.

Причины массовых ударов

"Кремль отдает себе отчет, что в краткосрочной перспективе достичь победы в войне невозможно, поэтому стремится перевести конфликт в длительное вооруженное противостояние, направленное на истощение Украины и наших партнеров", - заявил Громов.

По его словам, с целью принуждения Украины к переговорам и создания стратегической паузы для восстановления и накопления своих сил враг не ослабляет психологическое и экономическое давление, в частности, путем нанесения массовых ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Контрнаступления ВСУ изменили планы Кремля

"Учитывая успехи наших войск на Харьковском и Херсонском направлениях, военно-политическое руководство РФ было вынуждено внести соответствующие изменения в свои оперативные планы по захвату Украины. В ближайшей перспективе основные усилия врага будут сосредоточены на выполнении стратегического задания по установлению полного контроля над Донецкой и Луганской областями", - отметил Громов.

Техника и личный состав оккупанта

"Для обеспечения количественного преимущества в вооружении и технике Кремль наращивает показатели собственного производства техники, в том числе за счет снижения качества продукции, а также активирует заключение договоров с другими странами об их снабжении", - сообщил он.

Также в Генштабе добавили, что в целях поиска дополнительных источников возобновления потерь в личном составе в ноябре этого года российское руководство приняло ряд законодательных актов, существенно расширяющих перечень граждан, которые могут быть призваны на военную службу.

"В частности, разрешено призывать на военную службу по мобилизации отбывающих наказание осужденных граждан или имеющих не снятую, непогашенную судимость. Под действие закона не подпадают только граждане, осужденные по определенному перечню статей УК РФ, прежде всего за государственную измену, шпионаж, терроризм и т.д. Вместо этого разрешено призывать лиц, совершивших тяжкие преступления", - сообщил он.

Также в Генштабе отметили, что Россия разрешила проходить военную службу лицам, имеющим двойное гражданство.

"Указанные изменения направлены на привлечение на военную службу трудовых мигрантов. В настоящее время на территории РФ насчитывается около 6 млн человек, подавляющее количество из которых составляют выходцы из Узбекистана (почти 50%) и Таджикистана (30%), а также Киргизии, Армении, Азербайджана и других стран. Из общего числа мигрантов около 2,7 млн, а это почти 45%, являются мужчинами призывного возраста", - рассказал Громов.

Кроме того, по данным Генштаба, на временно оккупированной территории Украины в Луганской области идет очередная волна принудительной мобилизации. Так, на прошлой неделе личным составом так называемой Росгвардии были проведены мероприятия по поиску в населенном пункте Ровеньки людей мужского пола для последующего их призыва в ряды "второго армейского корпуса". Во время этого процесса все выезды и въезды в город были заблокированы.

Беларусь

Как сообщил Громов, на территории Беларуси с середины октября продолжается наращивание российского военного присутствия. В частности, в рамках развертывания региональной группировки проходит подготовку и боевое согласование российские подразделения второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа. К проведению указанных мероприятий в качестве инструкторов привлекаются военнослужащие ВС Беларуси.

"Таким образом, Кремль использует офицерский состав и полигонную инфраструктуру Беларуси для восстановления боеспособности существующих, а также подготовки вновь созданных подразделений ВС РФ. В то же время военные РФ, в частности мобилизованные, выражают обеспокоенность, что в последнее время офицеры перестали доводить до личного состава любую информацию относительно сроков их обучения и пребывания в Беларуси, а также их дальнейших действий", - отметил он.

Кроме того, по информации Генштаба, продолжается перемещение на территорию Беларуси вооружения и военной техники для комплектования подразделений российских оккупантов. Так, на прошлой неделе на полигоны Обуз-Лесновский и Лосвидо перемещены по одному батальонному комплекту танков, а на этой неделе противник перебросит на аэродром Мачулищи 3 самолета Миг-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

"Это прежде всего свидетельствует о наращивании возможностей агрессора наносить авиационные удары по территории Украины. Хочу отметить, что в настоящее время на территории Беларуси отсутствуют необходимые компоненты воздушной группировки, которая может обеспечить деятельность и авиационную поддержку войск в ходе проведения противником наступательной операции. В феврале текущего года, до начала агрессии, на территории Беларуси была развернута авиационная группировка ВС РФ в составе одного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, 32 штурмовика, 15 истребителей и 77 вертолетов. С учетом других имеющихся данных можно отметить, что в настоящее время вероятность проведения врагом наступательной операции с территории Беларуси остается низкой", - сообщили в Генштабе.

Вместе с тем Громов указал на определенные нюансы в действиях врага. В частности, пограничный комитет Беларуси до 1 марта 2023 продлил ограничения на въезд и пребывание граждан в пограничной полосе в районах Гомельской области, граничащей с Киевской и Черниговской областями. А в приграничных с Украиной районах Брестской области на прошлой неделе продолжался процесс агитации вступления добровольцев в подразделения территориальной обороны. Во время проведения бесед кандидатам доказывают, что в случае введения в стране военного положения, им будет выдано оружие и амуниция, а их основной задачей будет охрана и оборона общин в составе сформированных подразделений территориальной обороны.

"В то же время палата представителей Беларуси одобрила законопроект о введении смертной казни за государственную измену для военнослужащих и представителей государственной власти. Не исключено, что такие действия режима Лукашенко являются одним из шагов в рамках подготовки к участию в войне против Украины", - добавил Громов.

Вероятность наступления

В Генштабе не исключают, что противник будет пытаться захватить определенные территории Украины. Для этого ему нужны ресурсы. В первую очередь человеческие, это мобилизация, и материально-технические ресурсы - это то вооружение, которое у них есть на базах и складах, а также то, которое они пытаются закупить.

"Мы не исключаем, что такое развитие событий может быть. Будет мобилизация. Почему именно в начале года - потому что в конце этого года после проведения мобилизации противник проводил мероприятия по призыву на срочную службу. После завершения этих мероприятий он внесет какие-то изменения в планы и будет доукомплектовываться, формировать новые воинские части. Что это будет, как это будет - определенное мнение у нас есть", - пояснил он.

Мобилизация в Украине

Громов добавил, что Украина проводит соответствующие мероприятия по обороне.

"У нас массовая мобилизация была в начале войны, в дальнейшем в течение всех месяцев отражения российской агрессии мероприятия мобилизации у нас проводятся, но проводятся планово. У нас не было такого, как у противника, отмобилизовавшего 300 тысяч. Мы доукомплектовываем воинские части, формируем новые военные части. Мы делаем все по плану, сумбурности в действиях руководства страны, руководства ВСУ нет", - подчеркнул он.

Прекращение огня на Новый год

Отвечая на вопрос о вероятности временного прекращения огня на Новый год, Громов подчеркнул - полное прекращение огня с нашей стороны будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на нашей земле.