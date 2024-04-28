ua en ru
Вс, 28 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сырский: РФ наращивает войска на Харьковском направлении

Украина, Воскресенье 28 апреля 2024 16:22
UA EN RU
Сырский: РФ наращивает войска на Харьковском направлении Фото: Александр Сырский, главком ВСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россия накапливает войска на Харьковском направлении и проводит перегруппировку. Украина со своей стороны усиливает самые опасные участки на этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram-канале.

"Отслеживаем наращивание численности и перегруппировку войск противника на Харьковском направлении. На наиболее угрожающих направлениях наши войска усилены артиллерийскими и танковыми подразделениями", - рассказал главком.

Кроме того, по словам Сырского, россияне продолжают обстреливать приграничные населенные пункты в Сумской и Черниговской областях, но признаков подготовки РФ к наступлению с севера Украины пока нет.

Российские угрозы наступлением на Харьков

Российские пропагандисты этой весной начали распространять "пугалки" о подготовке РФ к наступлению на Харьков и желании российского диктатора Владимира Путина захватить второй по размеру город Украины.

В последние месяцы армия РФ усилила обстрелы Харькова, а также через соцсети пропагандисты пытаются запугать население города и области якобы угрозой наступления, чтобы спровоцировать массовый побег людей.

Однако, по словам командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко, российской армии не удастся оккупировать Харьков. Он подчеркнул, что для этого россиянам понадобится несколько лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины Александр Сырский
NEWS
Мобилизация, сессия НМТ, правила для водителей и праздники: каких изменений ждать в мае
Мобилизация, сессия НМТ, правила для водителей и праздники: каких изменений ждать в мае
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится