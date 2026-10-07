Посольство США предупредило американцев о чуме в Иркутске и призвало уехать из России

Посольство США в Москве обнародовало официальное предупреждение по подозрению на легочную чуму в Иркутской области. Американцам напомнили, что из России им следует немедленно уехать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт посольства США в России.

В дипмиссии следят за сообщениями из Иркутской области о вероятном случае легочной чумы, смерти человека, карантине и закрытии больниц.

В то же время, в посольстве признают, что возможности помочь американцам в России ограничены, особенно за пределами Москвы. Сотрудникам правительства США могут дополнительно ограничить поездки в отдельные регионы из-за угроз для здоровья и безопасности.

Тем, кто находится в регионе, рекомендуют следовать указаниям местных медиков, избегать заведений, где ввели карантин, и немедленно обращаться к врачу в случае лихорадки или симптомов дыхательных путей.

Те, кто недавно посетил район вспышки, должны следить за своим здоровьем в течение 14 дней. Посольство также советует уточнить у страховщика возможность медицинской эвакуации и план выезда, который не зависит от помощи правительства США.

Госдеп и дальше держит для России самый высокий, четвертый уровень предупреждения "Не едьте". Находящимся в стране американцам советуют немедленно ее оставить из-за риска незаконного задержания и угрозы безопасности.