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Посольство США предупредило американцев о чуме в Иркутске и призвало уехать из России

00:51 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Посольство США предупредило американцев о чуме в Иркутске и призвало уехать из России Фото: посольство США предупредило американцев о чуме в Иркутской области (иллюстративное фото, Getty Images)
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Посольство США в Москве обнародовало официальное предупреждение по подозрению на легочную чуму в Иркутской области. Американцам напомнили, что из России им следует немедленно уехать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт посольства США в России.

В дипмиссии следят за сообщениями из Иркутской области о вероятном случае легочной чумы, смерти человека, карантине и закрытии больниц.

В то же время, в посольстве признают, что возможности помочь американцам в России ограничены, особенно за пределами Москвы. Сотрудникам правительства США могут дополнительно ограничить поездки в отдельные регионы из-за угроз для здоровья и безопасности.

Тем, кто находится в регионе, рекомендуют следовать указаниям местных медиков, избегать заведений, где ввели карантин, и немедленно обращаться к врачу в случае лихорадки или симптомов дыхательных путей.

Те, кто недавно посетил район вспышки, должны следить за своим здоровьем в течение 14 дней. Посольство также советует уточнить у страховщика возможность медицинской эвакуации и план выезда, который не зависит от помощи правительства США.

Госдеп и дальше держит для России самый высокий, четвертый уровень предупреждения "Не едьте". Находящимся в стране американцам советуют немедленно ее оставить из-за риска незаконного задержания и угрозы безопасности.

Случай чумы произошел в Иркутской области в начале октября. В ночь на 2 октября в больнице Шелехова скончалась 28-летняя лаборантка Иркутского противочумного института, которая, по данным местных СМИ, за неделю до этого разбила пробирку с возбудителем легочной чумы. Около 200 человек, которые с ней контактировали, изолировали, а официально диагноз власти региона до сих пор не называют.

Президент США Дональд Трамп заявил, что знает о ситуации, и пообещал помощь России. По его словам, возбудители болезни стали сильнее, "как армия", поэтому ранее работавшие лекарства теперь действуют хуже.

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