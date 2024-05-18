Грозит тюрьма? Что ждет военнообязанных, которые не обновят данные за 60 дней

В Министерстве обороны объясняют, что граждан, не обновивших свои военно-учетные данные до 16 июля, можно будет привлечь к административной ответственности. Речь идет о статьях 210 КУоАП (нарушение правил военного учета) и 210-1 КУоАП (нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации).

В ведомстве отмечают, что нет оснований говорить о том, что можно будет обновить данные после 16 июля без привлечения к административной ответственности.

"В Минобороны обращают внимание, что процедура привлечения к административной ответственности и размер штрафов меняется со вступлением в силу закона Украины №3696-IX. Буквально вчера, 17 мая, его подписал президент", - говорится в материале.

РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский подписал новый закон о штрафах для уклонистов.