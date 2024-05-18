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Грозит тюрьма? Что ждет военнообязанных, которые не обновят данные за 60 дней

Фото: в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных, которые не обновят данные через 60 дней (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Военнообязанным, которые не обновят свои учетные данные в течение 60 отведенных дней, не грозит тюрьма. Однако их ждет административное наказание.

В Министерстве обороны объясняют, что граждан, не обновивших свои военно-учетные данные до 16 июля, можно будет привлечь к административной ответственности. Речь идет о статьях 210 КУоАП (нарушение правил военного учета) и 210-1 КУоАП (нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации).

В ведомстве отмечают, что нет оснований говорить о том, что можно будет обновить данные после 16 июля без привлечения к административной ответственности.

"В Минобороны обращают внимание, что процедура привлечения к административной ответственности и размер штрафов меняется со вступлением в силу закона Украины №3696-IX. Буквально вчера, 17 мая, его подписал президент", - говорится в материале.

РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский подписал новый закон о штрафах для уклонистов.

 

Новый закон о мобилизации

Сегодня, 18 мая, вступил в силу закон о мобилизации. Подробнее об изменениях в процессе мобилизации - узнайте в нашем материале.

Напомним, что новый закон обязывает мужчин призывного возраста уточнить свои учетные данные в течение 60 дней, то есть до 16 июля 2024 года. Сделать это можно в ТЦК, ЦПАУ и через мобильное приложение "Резерв+", которое запустили вчера.

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