Грозит пожизненное заключение. ГБР завершило расследование против экс-главы СБУ Харьковской области

Следователи установили, что Дудин накануне 24 февраля 2022 года знал о высокой вероятности начала полномасштабное вторжение России в Украину. Однако вместо того, чтобы организовать работы по противодействию агрессору, он фактически занялся саботажем.

Считая, что наступление будет успешным и надеясь, что это будет учтено оккупационными властями России, руководитель спецслужбы занялся подрывной деятельностью против Украины, нанесшей ущерб обороноспособности и госбезопасности.

Отмечается, что Дудин организовал попытку устранения главы Харьковской ОВА от выполнения возложенных на него обязанностей. Он хотел помешать осуществлению руководителем ХОВА необходимых мер правового режима военного положения и пытался захватить государственную власть в регионе.

К тому же фигурант через СМИ дискредитировал действующую власть Харькова и области, предоставляя ложные данные. Он пытался парализовать органы безопасности региона и препятствовал функционированию единой системы управления сил безопасности и сил обороны региона.

Дудин также преднамеренно не обеспечил выполнение возложенных на УСБУ в Харьковской области задач и при отсутствии законных оснований отдал приказ личному составу покинуть административное помещение УСБУ и территорию Харькова.

Экс-начальник спецслужбы специально создал условия для сдачи россиянам имеющегося на хранении в административном здании УСБУ в Харьковской области оружия, боевых припасов, средств обеспечения боевых действий, средств индивидуальной защиты военнослужащих.

Кроме того, в условиях военного положения, он самовольно покинул место несения службы без уважительных причин.

Учитывая вышесказанное, Дудина подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы), ч. 4 ст. 402 (неподчинение) УК Украины.

Ему грозит пожизненное заключение. После ознакомления стороной защиты дело будет передано в суд.