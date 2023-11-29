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Грозит пожизненное. Мужчине, который хотел поджечь детей под Харьковом, объявили подозрение

Харьковская область, Среда 29 ноября 2023 20:26
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Грозит пожизненное. Мужчине, который хотел поджечь детей под Харьковом, объявили подозрение Архивное фото: Мужчине, который хотел поджечь детей под Харьковом, объявили подозрение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который вчера в Харьковской области пытался поджечь детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

"Происшествие произошло в селе Станичное Красноградского района 28 ноября. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения из пластиковой бутылки облил бензином 5 подростков в возрасте от 11 до 17 лет и поджег", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дети телесные повреждения не получили. С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.

Мужчине может угрожать пожизненное заключение

По данному факту следователем Красноградского районного отдела полиции открыто уголовное производство по факту покушения на убийство.

Полиция сообщает, что мужчину задержали и сообщили ему о подозрении.

За совершенное преступление он может получить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное заключение.

Что этому предшествовало

Вчера начальник следственного управления Национальной полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что четыре девочки и парень сидели за столом, когда к ним подошел местный безработный.

Как отметил Болвинов, дети не пострадали - их одежда чудом не загорелась. По его словам, у полиции есть информация о том, что подозреваемый был в нетрезвом состоянии.

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