Угрожает до 12 лет тюрьмы. Будут судить офицера, который избил срочника в Ивано-Франковске

Правоохранители завершили расследование в сжатые сроки.

Отметим, что в середине апреля в сети появилось видео, на котором офицер нецензурно ругается и избивает военного.

Как выяснило следствие, офицер применил силу к подчиненному после того, как солдат сделал ему замечания из-за ненормативной лексики. Фигурант несколько раз ударил военного.

Офицер обвиняется в применении насилия в отношении подчиненного, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, что офицера отстранили от служебных обязанностей после избиения срочника. Ему сообщили о подозрении, а затем отправили под ночной домашний арест.

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