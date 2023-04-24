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Офицера, избившего срочника в Ивано-Франковске, отправили под ночной домашний арест

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Украина, Понедельник 24 апреля 2023 22:57
Офицера, избившего срочника в Ивано-Франковске, отправили под ночной домашний арест Фото: офицера, избившего срочника в Ивано-Франковске, отправили под ночной домашний арест (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Ивано-Франковский городской суд отправил под ночной домашний арест офицера одной из частей избившего срочника Нацгвардии.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-секретарь Территориального управления Государственного бюро расследований во Львове Татьяна Муравель Общественному.

По ее словам, ДБР направило в суд ходатайство по избранию меры пресечения - содержанию под стражей с возможностью внесения залога в 800 тысяч гривен.

"Однако суд принял решение об определении меры пресечения как ночной домашний арест, то есть ограничение передвижения ночью", - Муравель.

Напомним, в сети распространили видео, на котором офицер избил срочника . Его уже отстранили от служебных обязанностей.

Позже Государственное бюро расследований сообщило о подозрении избившего срочника офицеру одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковске.

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Ивано-Франковск ГБР
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