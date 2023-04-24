Офицера, избившего срочника в Ивано-Франковске, отправили под ночной домашний арест

Ивано-Франковский городской суд отправил под ночной домашний арест офицера одной из частей избившего срочника Нацгвардии.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-секретарь Территориального управления Государственного бюро расследований во Львове Татьяна Муравель Общественному.

По ее словам, ДБР направило в суд ходатайство по избранию меры пресечения - содержанию под стражей с возможностью внесения залога в 800 тысяч гривен.

"Однако суд принял решение об определении меры пресечения как ночной домашний арест, то есть ограничение передвижения ночью", - Муравель.