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В Черном море фиксируют нетипичную активность российских кораблей, - Гуменюк

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Одесса, Четверг 16 марта 2023 08:59
В Черном море фиксируют нетипичную активность российских кораблей, - Гуменюк Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные зафиксировали нетипичную для врага активность в Черном море. Россия вывела 20 своих кораблей, среди которых есть ракетоносители и много вспомогательного флота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы тщательно наблюдаем за корабельной группировкой в Черном море и за действиями врага. Зафиксирована нетипичная активность и количество корабельной группировки. Сейчас в Черном море находится 20 единиц, среди которых 4 ракетоносителя, один из них подводный, 28 ракет по максимуму могут быть снаряжены" ", – сказала она.

На вопрос о том, связана ли активность врага с недавним инцидентом со сбитым американским дроном Гуменюк ответила, что Россия пытается максимально продемонстрировать свое присутствие в Черном море.

"Они пытаются рассредоточиваться, максимально покрывая театр морских действий в Черном море и пытаясь скрывать свои действия от нас", - добавила спикер.

Ранее мы сообщали, что Россия по состоянию на утро вывела в Черное море 4 ракетоносителя.

Напомним, российский истребитель Су-27 сбил американский дрон MQ-9 Reaper, который вел разведку в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Подробнее об инциденте с дроном MQ-9 Reaper - в материале РБК-Украина.

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