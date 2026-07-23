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Угроза всему миру. РФ в июле атаковала более 30 судов в Черном море, - Сибига

22:10 23.07.2026 Чт
2 мин
Под ударами РФ оказались десятки гражданских судов
aimg Сергей Козачук
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (mfa.gov.ua)

Россия пытается превратить Черное море в зону страха и дестабилизации, целесообразно атакуя гражданские торговые суда.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Массированные удары по гражданскому судоходству

Сибига провел телефонные переговоры с высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, во время которой обсудили ситуацию в Черном море.

По словам главы МИД Украины, только с начала июля россияне атаковали 31 торговое судно.

"Это целенаправленные удары по гражданскому судоходству, свободе судоходства и продовольственной безопасности миллионов людей в Африке, Азии, Ближнем Востоке и Латинской Америке", - подчеркнул Сибига.

Он подчеркнул, что каждая новая российская атака должна встречать еще более жесткий санкционный ответ.

Дипломат также поблагодарил ЕС за сохранение давления на агрессора и достижение согласия по 21-му пакету санкций против РФ.

Срочная помощь и "Пути солидарности"

В ходе разговора стороны скоординировали позиции и обсудили подготовку ко всем возможным сценариям развития ситуации.

Министр отметил, что Украине необходима срочная поддержка Евросоюза для обеспечения бесперебойной работы "Пути солидарности" и увеличения пропускной способности Дунайского коридора.

Ситуация в Черном море

Напомним, в последнее время РФ активизировала удары по портовой инфраструктуре и гражданским судам в черноморской акватории, что создает угрозу международному судоходству и глобальной продовольственной безопасности.

Российские войска атаковали грузовые корабли и полностью заблокировали движение по украинскому морскому коридору. Из-за угрозы глобального голода для миллионов семей Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН.

В частности, в ночь на 22 июля страна-агрессор нанесла удар по балкеру Golden Rose. Для спасения моряков Государственная пограничная служба провела специальную спасательную операцию.

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