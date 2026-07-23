Угроза всему миру. РФ в июле атаковала более 30 судов в Черном море, - Сибига

Россия пытается превратить Черное море в зону страха и дестабилизации, целесообразно атакуя гражданские торговые суда.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
Сибига провел телефонные переговоры с высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, во время которой обсудили ситуацию в Черном море.
По словам главы МИД Украины, только с начала июля россияне атаковали 31 торговое судно.
"Это целенаправленные удары по гражданскому судоходству, свободе судоходства и продовольственной безопасности миллионов людей в Африке, Азии, Ближнем Востоке и Латинской Америке", - подчеркнул Сибига.
Он подчеркнул, что каждая новая российская атака должна встречать еще более жесткий санкционный ответ.
Дипломат также поблагодарил ЕС за сохранение давления на агрессора и достижение согласия по 21-му пакету санкций против РФ.
В ходе разговора стороны скоординировали позиции и обсудили подготовку ко всем возможным сценариям развития ситуации.
Министр отметил, что Украине необходима срочная поддержка Евросоюза для обеспечения бесперебойной работы "Пути солидарности" и увеличения пропускной способности Дунайского коридора.
Напомним, в последнее время РФ активизировала удары по портовой инфраструктуре и гражданским судам в черноморской акватории, что создает угрозу международному судоходству и глобальной продовольственной безопасности.
Российские войска атаковали грузовые корабли и полностью заблокировали движение по украинскому морскому коридору. Из-за угрозы глобального голода для миллионов семей Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН.
В частности, в ночь на 22 июля страна-агрессор нанесла удар по балкеру Golden Rose. Для спасения моряков Государственная пограничная служба провела специальную спасательную операцию.