Угроза от ИИ позади? Трамп подписал соглашение с руководителями техногигантов

Соглашение было представлено после встречи Трампа с представителями технологической отрасли в Белом доме 29 сентября.

Документ предусматривает добровольные обязательства компаний по усилению контроля над развитием и работой систем искусственного интеллекта. В частности, компании должны сотрудничать с независимыми аудиторами или оценщиками, которые будут проверять, преку ли ИИ.

Отдельно компании обязуются усилить внутренние механизмы контроля над своими системами. Речь идет, в частности, о мерах, которые должны предотвращать несанкционированный доступ ИИ к техническим системам или выполнение им действий, не предусмотренных разработчиками.

Соглашение подписали Трамп, руководители и представители таких компаний как OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Nvidia и xAI. Среди участников встречи были Джефф Безос, Марк Цукерберг, Дерио Амодеи, Сундар Пичай, Дженсен Хуанг и другие представители технологической отрасли.

Трамп назвал документ своеобразной Конституцией для сферы искусственного интеллекта и заявил, что он является формой защиты. В то же время, американский президент охарактеризовал договоренности как «морально обязательные».

"Это почти как Конституция, в определенном смысле. Самые влиятельные люди в мире подписали ее, и я подписал ее как президент. И это действительно форма защиты ", – сказал Трамп журналистам.

Американская администрация также рассматривает возможность создания специального комитета примерно из десяти человек, который будет следить за безопасностью развития ИИ. Трамп заявил, что такой орган мог бы осуществлять надзор за всей сферой.

Соглашение появилось на фоне роста беспокойства по поводу рисков, связанных с развитием мощных систем искусственного интеллекта. В то же время, Трамп продолжает выступать за быстрое расширение инфраструктуры для ИИ, в частности строительство новых дата-центров в США.

По данным опроса Reuters/Ipsos, проведенного 17–20 сентября, 73% респондентов заявили, что обеспокоены недостаточными мерами технологических компаний по предотвращению серьезного ущерба от искусственного интеллекта. Еще 55% опрошенных считают, что развитие ИИ следует замедлить.