Угроза взрыва на ЗАЭС: что делать, если оказались во время аварии на улице

Первые часы после аварии - наиболее опасны, поскольку в воздухе будет оседать радиационная пыль. Врачи рассказали, что нужно делать в случае, если в первые минуты аварии вы оказались на улице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины.
"Первая радиационная пыль начнет оседать в течение часа после вероятной аварии, поэтому лучше не покидать помещение до официального объявления от власти. Это касается, в частности, попыток эвакуации на авто", - рассказали специалисты.
Что делать, если радиационная авария застала вас на улице?
Врачи отмечают, что главное не паниковать и не выходить из помещения.
"Приступайте к эвакуации только после официального разрешения органов власти. В случае, если вы осуществляете эвакуацию собственным автомобилем, следите за указаниями спасателей и следуйте исключительно рекомендованным маршрутам", - добавили в Минздраве.
Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками после захвата Энергодара Запорожской области.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские оккупанты могут размышлять над совершением террористического акта с выбросом радиации на Запорожской АЭС. 29 июня в городе Запорожье и Запорожском районе начались специальные учения на случай чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС.
РБК-Украина ранее писала о том, каковы симптомы облучения и как помочь пострадавшему в первые минуты заражения.
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