Угроза для Торецка выросла. Эксперт раскрыл тактику окупантов в боях на востоке

Что происходит в Торецке

В последнее время в сводках Генерального штаба можно проследить, что войска РФ пытаются приблизиться к Торецку. Военные признают, что противник активизировался в направлении Горловка - Торецк. В свою очередь ВСУ организованно сдерживают штурмовые действия противника, который пытается вклиниться в украинскую оборону. Ситуацию бойцы описывают как напряженную. Поскольку, кроме наступательных действий войск РФ, активно работает и вражеская авиация, нанося удары КАБами.

Поэтому местные власти не исключают, что из-за обстрелов и пребывания оккупантов вблизи Торецка в городе могут объявить принудительную эвакуацию. По словам главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, вчера на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций был рассмотрен вопрос об усилении мер эвакуации из Торецкой общины.

"Каждый день враг обстреливает общину из всех видов вооружений, в том числе использует авиабомбы и беспилотники, находиться здесь крайне опасно", - написал Филашкин в своем Telegram-канале.

Проект DeepState на прошлых выходных также обратил внимание, что враг усилил давление на Торецк, сумев захватить село Шумы, находящееся вблизи города. Впрочем, официально украинские военные эту информацию не подтверждали. Аналитики же считают, что россияне будут пытаться развить тактический успех, стягивая дополнительные резервы в данный район. Их цель очевидна - занять Торецк, добавляют в DeepState.

Фото: город Торецк Донецкой области на карте DeepState (скрин deepstatemap.live)

Какова цель России: мнение эксперта

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина отметил, что для Торецка угроза, безусловно, увеличилась.

"Оккупанты зашли в Шумы, а этот населенный пункт, который в принципе сейчас находится в низине по отношению к нашим позициям. Соответственно, господствующие высоты контролируются украинскими войсками, которые делают все возможное, чтобы блокировать врага и не дать ему продвигаться", - говорит Мусиенко.

По мнению эксперта, на это направление могут быть направлены дополнительные силы поддержки украинских войск. К тому же, в Украине несколько сейчас улучшается ситуация с поставкой боеприпасов от партнеров.

"Поэтому думаю, что будут сконцентрированы наши силы на том, чтобы наносить оккупантам максимальные потери, замедлять темпы их операций с целью не дать им зайти в Торецк или продвинуться дальше. Но здесь уже только боевые действия покажут как ситуация сложится", - объясняет Мусиенко.

Эксперт не исключает, что активизацией в районе Торецка оккупанты хотят угрожать Клещеевке, в частности, пытаясь развивать фланговые атаки вокруг населенного пункта.

"Потому что с северного фланга российские войска наступают на Клещеевку. Думаю, что они так же будут стремиться с южного фланга развивать наступление в сторону Клещеевки. Но только с юга с целью вытеснения нашей группировки из этого населенного пункта и выравнивания фронта в районе Часового Яра и так же с целью продвинуться в районе Торецка. То есть это на сегодняшний день операция фланговая", - отмечает Мусиенко.

То есть, как объяснил собеседник, россияне таким образом пытаются выравнивать свою наступательную линию фронта. Это и есть та цель врага, которая прослеживается на данном направлении. К тому же, практически повсюду российские войска, наступая на востоке, действуют такой классической схемой: фланговые атаки, попытки взять в полуокружение или в окружение украинские войска, выравнивать линию фронта и блокировать логистику, добавляет Мусиенко.