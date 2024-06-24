План России на лето. На каких направлениях Москва сосредоточит свое наступление на фронте

Россия ведет наступательные действия на десяти направлениях на фронте. На некоторых из них она захочет добиться оперативного успеха. Что происходит и где могут идти наиболее жестокие бои летом – в материале военно-политического обозревателя РБК-Украина Ульяны Безпалько.

Содержание:

1. На какие участки Россия делает ставку: Донецкая область

2. Север и Юг

Россия уже девятый месяц продолжает наступательную кампанию по всему фронту. Еще в конце прошлого года большинство обозревателей, аналитиков и западных чиновников прогнозировали, что 2024-й Украина проведет в стратегической обороне. Однако полугодовая задержка в выделении помощи от США усложнила даже эту задачу.

Ожидалось, что приток нового вооружения и боеприпасов от американских партнеров позволит в течение двух месяцев остановить продвижение противника и стабилизировать фронт. До сих пор этого в полной мере не произошло. Силы обороны все еще прилагают усилия, чтобы по крайней мере сбить темп наступления врага.

Сейчас Россия ведет наступательные действия сразу по десяти направлениям фронта. И вероятно, на четырех из них Москва попытается сосредоточить свои усилия этим летом. Информированные собеседники издания в Силах обороны говорят, что это, скорее всего, будут Покровское направление, Харьковщина, а также Часов Яр.

На какие участки Россия делает ставку: Донецкая область

Самые тяжелые бои сейчас идут на Покровском направлении, где оккупанты пытаются продавиться сразу на нескольких участках. Раньше это было Авдеевское направление, но после захвата этого города россияне смогли вдоль железной дороги продвинуться с февраля еще почти на 20 километров. Враг быстро дошел до Очеретиного и захватил еще более десятка сел севернее и южнее.

На этом направлении противник смог получить тактический успех и, вероятнее всего, на протяжении летней кампании он захочет развить его в оперативный. Группировка россиян здесь насчитывает до 70 тысяч личного состава и плюс – значительный резерв, который они не перетягивают на другие направления. Это, в свою очередь, тоже указывает на то, что на Покровском направлении враг будет концентрировать свои усилия.

Все карты: DeepState

Оккупанты сейчас пытаются здесь расширить участок прорыва по направлению к двум дорогам – одной, соединяющей Константиновку и Покровск, и к другой, ведущей из Ясиноватой в Константиновку. Однако в последние недели движение россиян здесь удалось несколько замедлить.

Похоже, что ближайшими задачами противника на этом направлении является выход к реке Волчей (река с таким же названием протекает рядом с Волчанском Харьковской области) на участке от Прогресса до Яснобродовки. С другой стороны – продвижение к Воздвиженке и дальше непосредственно к дороге Константиновка – Покровск.

Более масштабная задача здесь – выход к городу Покровск. В конце концов, может быть и другой вариант, который во многом зависит от действий другой группировки врага, действующей севернее – на Краматорском направлении.

Там россияне продолжают попытки выйти к каналу Северский Донец – Донбасс, пролегающий с севера на юг через Часов Яр. Южнее города ему уже удалось это сделать – речь идет об участке к западу от Ивановского. Однако, по последним данным, пересечь канал он пока не смог.

В самом Часовом Яру врагу удалось захватить почти весь восточный микрорайон Канал. С севера противник пытается захватить Калиновку, чтобы выйти на другой микрорайон – Октябрьский. Параллельно оккупанты пытаются атаковать наши войска и южнее, чтобы создать более удобные условия для захода в микрорайон Новый.

Попытка захвата этого города станет еще одной ключевой задачей россиян на это лето. После Часового Яра противник фактически сможеи выйти к Краматорско-славянской агломерации.

Одновременное продвижение врага на Краматорском и Покровском направлениях повышает угрозы для еще одного участка – района Торецка. Это возможно при условии, если россиянам удастся, с одной стороны, вытеснить наши войска южнее Часового Яра за канал Северский Донец-Донбасс, а с другой – активизироваться к северу от Очеретиного. Район Торецкая – единственная локация, где с 2014 года линия боеприкосновения остается неизменной.

На будущие планы врага по отношению к этому участку указывает и его недавняя активизация вблизи Дружбы, Северного и Шумов. Последнее село уже оккупировано. По данным OSINT-обозревателей, противник подловил наши войска во время ротации и быстро воспользовался ситуацией. Захват этого района – еще одна цель врага на близкую перспективу. Едва ли это будет среди ключевых задач на летнюю кампанию, однако в случае дальнейших тактических успехов здесь россияне вполне могут переключить свое внимание и силы именно на это направление.

Еще один сложный участок фронта – район Марьинки или Кураховское направление. Россияне пытаются здесь двигаться по направлению к селам Курахово и Константиновка (не город Константиновка на Краматорском направлении), чтобы сформировать северные "клещи" для нашей группировки в Угледаре. Здесь продвижение противника несколько замедлилось за последние недели. И пока не похоже, что Кураховско-угледарское направление будет летом таким, где оккупанты будут концентрировать основные усилия. Ближайшая задача врага здесь – выход к дороге Константиновка – Водяное – Угледар, что, в свою очередь, создаст угрозу для линий обеспечения угледарской группировки.

Север и Юг

Наступление окупантов на севере Харьковщины, которое они начали 10 мая, притормозило. Противник на одном из участков погруз на линии Глубокое – Лукьянцы. На другой – в районе Волчанска. Не в последнюю очередь благодаря разрешению Запада бить своим оружием по территории России.

Глубокое противник не контролирует полностью, Лукьянцы, по имеющейся информации, сейчас оккупированы. В Волчанске, которое, похоже, является более приоритетной целью для врага, он контролирует не более трети города на севере. По данным OSINT-обозревателей, около роты окупантов - до 200 человек - попали там в котел на Агрегатном заводе. Они отрезаны от снабжения и основных своих сил.

Чтобы усилить давление на Волчанск, противник пытается подойти к городу с запада. Для этого он пробовал форсировать реку Волчья в районе Гатища в сторону Синельникового. Параллельно россияне хотят западнее продвинуться по мосту через Северский Донец к Прилепке, а дальше выйти в район Синельникового по дороге. Оба этих варианта ему пока не удается реализовать.

На севере Харьковской области россияне ввели в бой свой главный резерв. Более того, учитывая, что оккупанты бросают сюда на подкрепление войска с других направлений – Купянского и Краматорского – возможно, оттягивание наших войск и сковывания резервов не является главной целью открытия нового фронта Харьковщине.

Другой задачей действительно может быть создание так называемой санитарной или буферной зоны в нашем пограничье, о чем уже ранее говорили в Кремле. Но для этого противнику нужно продвинуться в глубину нашей территории где-то на 30 километров. И эта задача так им и не выполнена.

Собеседники издания в Силах обороны говорят, что враг может прибегнуть к подобным локальным действиям и в Сумской области. Угроза штурмовых действий и попытки прорыва границы там сохраняется до сих пор. Там рядом с Сумщиной враг держит группировку численностью до 15 тысяч человек. Однако для российского командования остается дилеммой, стоит ли ввязываться в эту авантюру, учитывая неплановый ход их наступления на Харьковщине.

Еще один вероятный вариант: оккупанты хотели через Волчанск продвинуться на юго-восток в район Великого Бурлука и зайти в тыл нашей группировке, обороняющейся в Купянске. Сейчас враг пытается подойти к этому городу также и с противоположного берега реки Оскол. Очень похоже, что именно проход в Купянск с запада, а не поход на Харьков и были первоочередной целью открытия нового фронта россиянами.

На самом же Купянском направлении оккупанты пытаются продвинуться с востока на запад к реке Оскол. Для этого россияне поочередно атакуют и штурмуют наши позиции из разных населенных пунктов, начиная от Лимана Первого и заканчивая Нововодяным. Недавно аналитики DeepState сообщили, что, по их данным, противник собрал 10-тысячную группировку на участке от Райгородки до Нововодяного с целью движения в сторону Боровой, которая тоже находится вблизи Оскола, южнее Купянска. В целом активность врага по всем направлениям на Харьковщине указывает на то, что этот участок фронта будет в их фокусе как минимум во время летней кампании.

Южнее на Лиманском направлении россияне без особого успеха все еще пытаются вытеснить наши войска за реку Черный Жеребец на участке от Макеевки до Торского.

Одновременно оккупанты активизировались на Юге, пытаясь отбить у Сил обороны те территории, которые были ими потеряны летом 2023 года. Речь идет об Ореховском и Великоновосельском направлениях. На первом – противник продвинулся в упор или, по неподтвержденным данным, уже зашел в Работино. На втором – зашел или уже оккупировал Старомайорское, продолжает бои за Урожайное и пробует продвигаться из Приютного.

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Несмотря на взятый темп, россиянам точно не хватит сил, чтобы продвигаться на десятке направлений одновременно. Но по крайней мере на четырех или пяти из них оккупанты будут пытаться в течение лета добиться оперативного успеха. Самым угрожающим в этом смысле выглядит именно Покровское направление.

Сейчас в сдерживании россиян Силам обороны мешают четыре глобальных вызова. И некоторые из них нашему командованию по силам частично или полностью решить. Первый – проблема в координации войск на местах. Из-за замалчивания ухода с позиций и несвоевременности подготовки обороны за последние месяцы наши войска потеряли не один населенный пункт.

Второй вызов – многочисленные удары КАБами. Интенсивность обстрелов управляемыми авиационными бомбами может снизиться с появлением в небе F-16 и увеличением средств фронтового ПВО. Третий – нехватка людей. Новый закон о мобилизации, по замыслу авторов, должен решить эту проблему, укомплектовав войска.

Четвертый – диспропорция в средствах. Дальнейший приток западной помощи позволит несколько сократить разрыв в артиллерии и другом оружии. Решив хотя бы половину из этих четырех проблем, Силы обороны смогут стабилизировать фронт к концу лета.

При публикации материала использовались карты и данные DeepState, группы "Информационное сопротивление", сводки Генерального штаба и публикации на официальных страницах в соцсетях украинских бригад и подразделений.