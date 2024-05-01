Россияне могут наступать на Торецк в Донецкой области, - ISW

В Донецкой области российские войска могут начать наступление со своих позиций на севере от Авдеевки в направлении города Торецк, чтобы дополнить наступательные операции вблизи города Часов Яр. Но для такого наступления необходима тактическая пауза.

В Институте сослались на аналитическую информацию украинского военного эксперта Константина Машовца, который не исключает, что российские силы могут сосредоточить свои усилия на линии Старая Николаевка - Сухая Балка (к северу от линии Очеретино - Керамик и к юго-западу от Торецка), а не к северо-западу от поселка Очеретино. Это связано с тем, что российские войска уже пытаются защитить фланги своего выступления в районе Очеретино.

В ISW не исключают, что российские войска могут решить продвинуться на север от своего тактического проникновения у поселка Очеретино вдоль трассы Н-20 (Донецк - Константиновка). Это позволит захватчикам давить на Вооруженные силы, которые обороняются возле Торецка, и, вероятно, создать угрозу оперативному тылу украинской обороны возле Часового Яра и к западу от него.

"Часов Яр является оперативно важной целью, ведь он предоставит российским войскам плацдарм для начала наступательных операций против Дружковки и Константиновки, образующих крепостной пояс из четырех крупных городов Донецкой области. Но российским войскам, вероятно, понадобится более длительная пауза для усиления существующих подразделений и передислокации дополнительных сил в район Очеретино, если они решат попытаться продвинуться на север в район Торецка", - отмечается в отчете.

По данным Машовца, российская Центральная группировка войск, которая сейчас отвечает за район Авдеевки, создала тактический резерв в составе трех небольших пехотных полков на авдеевском направлении.

Согласно предварительной оценке ISW, российские войска создают резервы оперативного и стратегического уровня, которые, вероятно, поддержат ожидаемую весенне-летнюю наступательную операцию.