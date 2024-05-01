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Россияне могут наступать на Торецк в Донецкой области, - ISW

Донецкая область, Среда 01 мая 2024 05:51
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Россияне могут наступать на Торецк в Донецкой области, - ISW Фото: россияне могут начать наступление на Торецк, чтобы захватить Часов Яр (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Донецкой области российские войска могут начать наступление со своих позиций на севере от Авдеевки в направлении города Торецк, чтобы дополнить наступательные операции вблизи города Часов Яр. Но для такого наступления необходима тактическая пауза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В Институте сослались на аналитическую информацию украинского военного эксперта Константина Машовца, который не исключает, что российские силы могут сосредоточить свои усилия на линии Старая Николаевка - Сухая Балка (к северу от линии Очеретино - Керамик и к юго-западу от Торецка), а не к северо-западу от поселка Очеретино. Это связано с тем, что российские войска уже пытаются защитить фланги своего выступления в районе Очеретино.

В ISW не исключают, что российские войска могут решить продвинуться на север от своего тактического проникновения у поселка Очеретино вдоль трассы Н-20 (Донецк - Константиновка). Это позволит захватчикам давить на Вооруженные силы, которые обороняются возле Торецка, и, вероятно, создать угрозу оперативному тылу украинской обороны возле Часового Яра и к западу от него.

"Часов Яр является оперативно важной целью, ведь он предоставит российским войскам плацдарм для начала наступательных операций против Дружковки и Константиновки, образующих крепостной пояс из четырех крупных городов Донецкой области. Но российским войскам, вероятно, понадобится более длительная пауза для усиления существующих подразделений и передислокации дополнительных сил в район Очеретино, если они решат попытаться продвинуться на север в район Торецка", - отмечается в отчете.

По данным Машовца, российская Центральная группировка войск, которая сейчас отвечает за район Авдеевки, создала тактический резерв в составе трех небольших пехотных полков на авдеевском направлении.

Согласно предварительной оценке ISW, российские войска создают резервы оперативного и стратегического уровня, которые, вероятно, поддержат ожидаемую весенне-летнюю наступательную операцию.

Ситуация на фронте в Донецкой области

По данным вечерней сводки Генштаба 30 апреля, российские оккупационные войска активно штурмуют позиции ВСУ на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях в Донецкой области.

В то же время, по данным ISW, россияне давят и пытаются продвинуться возле города Часов Яр.

В Генштабе Эстонии убеждены, что Россия не сможет захватить Часов Яр до 9 мая.

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