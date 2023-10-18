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Угроза для российских складов и авиации: в ISW оценили значимость ATACMS на поле боя

Среда 18 октября 2023 03:45
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Угроза для российских складов и авиации: в ISW оценили значимость ATACMS на поле боя Фото: ISW оценили влияние ракет ATACMS на ситуацию на фронте (скрин видео)
Автор: Антон Малиновский

Наличие у Украины ракет ATACMS может оказать значительное влияние на ситуацию на поле боя, ведь России придется адаптировать принципы использования авиации и складов для противостояния новому оружию.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что удары Украины по аэродромам на оккупированных территориях (вроде атаки по авиации в Бердянске и Луганске) заставят российское командование рассредоточить авиационные средства и отвести часть самолетов на аэродромы, расположенные дальше линии фронта.

Так, использование авиации с аэродрома в Бердянске позволяло россиянам сдерживать украинское контрнаступление в Запорожской области.

Российские военные блоггеры уже провели параллели со снабжением РСЗО HIMARS, благодаря которым удалось уничтожить скопление вражеской авиации в Чернобыевке. Тогда россиянам пришлось адаптироваться к новым условиям – сейчас их ждет похожая ситуация.

"Вероятное рассредоточение российской авиации на аэродромах оккупированной территории Украины и передислокация авиационных средств дальше линии фронта, вероятно, нарушит поддержку российской авиацией оборонных усилий и локальных наступательных операций", - отметили в ISW.

Вероятно, это будет особенно важно для российских вертолетов, действовавших на относительно небольших участках линии фронта в течение длительного периода времени, чтобы сдерживать наступающие механизированные украинские силы в начале контрнаступления в июне и июле 2023 года, отметили аналитики.

Такие же угрозы возникают и для российских складов, которые после ударов HIMARS были спрятаны дальше в тыл и рассредоточены.

"ATACMS, вероятно, поставит перед российскими войсками подобный вызов, и российские войска могут либо сосредоточиться на укреплении существующих складов, либо создать еще более рассредоточенную и следовательно чрезмерно расширенную систему логистики боеприпасов", - пишут в ISW.

Ключевые выводы

  • 17 октября Украина впервые поразила российские объекты на оккупированных территориях ракетами большой дальности ATACMS, предоставленными США.
  • Украинские ATACMS удары по оперативно значимым российским аэродромам в Украине, вероятно, заставят российское командование рассредоточить авиационные средства и отвести часть самолетов на аэродромы, расположенные дальше линии фронта.
  • Российские военные последовательно демонстрировали, что они могут адаптироваться к новым ударным возможностям Украины - но лишь после того, как понесут начальные и значительные потери от украинских возможностей, к которым российское командование реально должно было быть готовым.
  • Прибытие ракет большой дальности ATACMS также представляет значительную угрозу для российских складов боеприпасов в тыловых районах и, вероятно, заставит российское командование выбирать между укреплением существующих складов или последующим рассредоточением складов по всей оккупированной Украине.
  • Российское информационное пространство выразило широко распространенное опасение использования ATACMS, и обеспокоенность России относительно возможности будущих ударов, вероятно, повлияет на принятие решений Россией вне нынешней способности Украины поддерживать регулярные удары ATACMS.
  • Украинские войска продолжали контрнаступательные действия и продвигались в Бахмуте и на западе Запорожской области.
  • Сообщается, что 16 октября Министерство внутренних дел (МВД) России вынесло неофициальное предупреждение известному российскому военному блоггеру, часто критикующему ведение войны Министерством обороны, за дискредитацию российских военных.
  • Российские войска продолжали наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, юго-западнее Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области, продвигались на отдельных участках фронта.
  • Россия продолжает принимать меры по кодификации включения добровольческих формирований в состав Росгвардии.
  • Российская православная церковь продолжает пытаться консолидировать контроль над православной епархией на оккупированных территориях Украины.
  • Президент России Владимир Путин 17 октября в Пекине провел двусторонние переговоры с президентом Венгрии Виктором Орбаном и президентом Монголии Ухнаагийном Хурелсухом.

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