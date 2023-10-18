Угроза для российских складов и авиации: в ISW оценили значимость ATACMS на поле боя

Наличие у Украины ракет ATACMS может оказать значительное влияние на ситуацию на поле боя, ведь России придется адаптировать принципы использования авиации и складов для противостояния новому оружию.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что удары Украины по аэродромам на оккупированных территориях (вроде атаки по авиации в Бердянске и Луганске) заставят российское командование рассредоточить авиационные средства и отвести часть самолетов на аэродромы, расположенные дальше линии фронта.

Так, использование авиации с аэродрома в Бердянске позволяло россиянам сдерживать украинское контрнаступление в Запорожской области.

Российские военные блоггеры уже провели параллели со снабжением РСЗО HIMARS, благодаря которым удалось уничтожить скопление вражеской авиации в Чернобыевке. Тогда россиянам пришлось адаптироваться к новым условиям – сейчас их ждет похожая ситуация.

"Вероятное рассредоточение российской авиации на аэродромах оккупированной территории Украины и передислокация авиационных средств дальше линии фронта, вероятно, нарушит поддержку российской авиацией оборонных усилий и локальных наступательных операций", - отметили в ISW.

Вероятно, это будет особенно важно для российских вертолетов, действовавших на относительно небольших участках линии фронта в течение длительного периода времени, чтобы сдерживать наступающие механизированные украинские силы в начале контрнаступления в июне и июле 2023 года, отметили аналитики.

Такие же угрозы возникают и для российских складов, которые после ударов HIMARS были спрятаны дальше в тыл и рассредоточены.

"ATACMS, вероятно, поставит перед российскими войсками подобный вызов, и российские войска могут либо сосредоточиться на укреплении существующих складов, либо создать еще более рассредоточенную и следовательно чрезмерно расширенную систему логистики боеприпасов", - пишут в ISW.

Ключевые выводы

17 октября Украина впервые поразила российские объекты на оккупированных территориях ракетами большой дальности ATACMS, предоставленными США.

Украинские ATACMS удары по оперативно значимым российским аэродромам в Украине, вероятно, заставят российское командование рассредоточить авиационные средства и отвести часть самолетов на аэродромы, расположенные дальше линии фронта.

Российские военные последовательно демонстрировали, что они могут адаптироваться к новым ударным возможностям Украины - но лишь после того, как понесут начальные и значительные потери от украинских возможностей, к которым российское командование реально должно было быть готовым.

Прибытие ракет большой дальности ATACMS также представляет значительную угрозу для российских складов боеприпасов в тыловых районах и, вероятно, заставит российское командование выбирать между укреплением существующих складов или последующим рассредоточением складов по всей оккупированной Украине.

Российское информационное пространство выразило широко распространенное опасение использования ATACMS, и обеспокоенность России относительно возможности будущих ударов, вероятно, повлияет на принятие решений Россией вне нынешней способности Украины поддерживать регулярные удары ATACMS.

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия и продвигались в Бахмуте и на западе Запорожской области.

Сообщается, что 16 октября Министерство внутренних дел (МВД) России вынесло неофициальное предупреждение известному российскому военному блоггеру, часто критикующему ведение войны Министерством обороны, за дискредитацию российских военных.

Российские войска продолжали наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, юго-западнее Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области, продвигались на отдельных участках фронта.

Россия продолжает принимать меры по кодификации включения добровольческих формирований в состав Росгвардии.

Российская православная церковь продолжает пытаться консолидировать контроль над православной епархией на оккупированных территориях Украины.

Президент России Владимир Путин 17 октября в Пекине провел двусторонние переговоры с президентом Венгрии Виктором Орбаном и президентом Монголии Ухнаагийном Хурелсухом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.