Угроза ракетного удара очень высокая. РФ вывела в Черное море два ракетоносителя, - ОК "Юг"

На восточном и над акваторией Азовского моря наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации. Не исключена активность вражеских разведывательных дронов.

Тем временем в Черное море вывели два надводных ракетоносителя, снаряженные до 16 ракет типа "Калибр".

Украинцев призывают не пренебрегать мерами безопасности и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

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По состоянию на 11:30 россияне продолжают наращивание присутствия ракетоносителей в Черном море. Дополнительно выведена подлодка. Общий залп до 20 ракет.

Отметим, что сейчас в Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Как сообщалось ранее, 9 марта россияне совершили массированный обстрел Украины ракетами и дронами. Оккупанты попали в объекты энергетики, критической инфраструктуры, а также в жилые кварталы. В результате атаки также есть жертвы.

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