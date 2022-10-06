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Угроза ракетных ударов по Украине с Беларуси сохранится до конца года: СМИ узнали детали

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Четверг 06 октября 2022 17:08
Угроза ракетных ударов по Украине с Беларуси сохранится до конца года: СМИ узнали детали Фото: угроза ракетных ударов по Украине с Беларуси сохранится до конца года (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Беларусь продлила действие зоны ограничения полетов на юге страны до конца года. Таким образом, угроза ракетных ударов по Украине с территории РБ сохранится еще как минимум три месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

По данным мониторинговой группы, ограничение полетов продлили для всех типов воздушных судов с 6 октября 2022 года по 1 января 2023 года. Такие нормы не распространяются на авиацию ВС Беларуси и Госпогранкомитета РБ.

Угроза ракетных ударов по Украине с Беларуси сохранится до конца года: СМИ узнали деталиЗона ограничения полетов над Беларусью (t.me/Hajun_BY)

Стоит заметить, что Беларусь закрыла свое небо на юге еще 24 февраля - в день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Именно с южный областей РБ россияне запускают ракеты по украинским территориям. С начала войны по Украине оттуда было запущено по меньшей мере 717 ракет.

"Таким образом, угроза ракетных обстрелов территории Украины из воздушного пространства Беларуси сохраняется как минимум до конца 2022 года", - отметили в мониторинговой группе.

Напомним, ранее стало известно, что утром 6 октября четыре самолета стратегической авиации России ударили по Украине с воздушного пространства Беларуси. Атака была нанесена с территории РБ впервые с начала августа.

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