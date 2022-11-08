Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море: в ОК "Юг" уточнили информацию

"На вечер появился надводный корабль с "Калибрами", 8 ракет готовы к применению", - сказал чиновник.

Братчук отметил, что враг меняет свою группировку, но сегодня она гораздо меньше, чем неделю-две назад.

"Однако угроза ракетных ударов остается", - добавил спикер ОВА.

Обновлено (03:07)

В Оперативном командовании "Юг" рассказали, что в Черном море на дежурстве находятся 7 кораблей флота противника. Суда маневрируют у побережья Крыма.

"Среди них 1 ВДК, а вот ракетоносителей снова не обнаружено", - проинформировали военные.

В то же время в ОК "Юг" подчеркнули, что угрозы и риски остаются актуальными, как и меры безопасности.

"Будьте сознательными и бдительными, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, соблюдайте алгоритмы действий, тщательно проверяйте данные, не распространяйте запрещенное и не проверенное", - подытожили наши воины.