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Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море: в ОК "Юг" уточнили информацию

Фото: Россия держит в Черном море 8 крылатых ракет "Калибр" (Скриншот из видео)
Автор: Олег Васкив

В Черном море сейчас находится одно российское судно-носитель "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 8 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в эфире телемарафона.

"На вечер появился надводный корабль с "Калибрами", 8 ракет готовы к применению", - сказал чиновник.

Братчук отметил, что враг меняет свою группировку, но сегодня она гораздо меньше, чем неделю-две назад.

"Однако угроза ракетных ударов остается", - добавил спикер ОВА.

Обновлено (03:07)

В Оперативном командовании "Юг" рассказали, что в Черном море на дежурстве находятся 7 кораблей флота противника. Суда маневрируют у побережья Крыма.

"Среди них 1 ВДК, а вот ракетоносителей снова не обнаружено", - проинформировали военные.

В то же время в ОК "Юг" подчеркнули, что угрозы и риски остаются актуальными, как и меры безопасности.

"Будьте сознательными и бдительными, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, соблюдайте алгоритмы действий, тщательно проверяйте данные, не распространяйте запрещенное и не проверенное", - подытожили наши воины.

Напомним, Зеленский рассказал, что ВСУ на многих участках фронта находятся в состоянии активной обороны и даже в такой ситуации на ряде направлений оттесняют российских оккупантов.

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