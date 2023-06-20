Угроза ракет и "Шахедов". В Украине в ряде областей объявлены воздушные тревоги

Так, в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях существует ракетная опасность.

"Есть вероятность применения врагом ударных БПЛА! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - говорится в объявлении.

Впоследствии в ВС добавили, что в Кировоградской области тоже ракетная опасность, и есть вероятность применения россиянами ударных беспилотников.

Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram, что над востоком региона зафиксированы вражеские "Шахеды", курсом на северо-запад.

В целом этой ночью воздушные тревоги объявлены в:

Николаевской,

Херсонской,

Днепропетровской,

Кировоградской,

Запорожской,

Донецкой областях.

Карта воздушных тревог ночью 20 июня (фото: t.me/alarmukraine)

Расширение тревог и угроз воздушных атак

Позже в командовании Воздушными силами ВСУ добавили про аналогичные угрозы и в Одесской области.

"Внимание! Одесская область – ракетная опасность! Есть вероятность применения врагом ударных БПЛА! Оставайтесь в укрытии!" - говорится в сообщении.

Карта воздушных тревог ночью 20 июня (фото: t.me/alarmukraine)

Воздушные атаки РФ по Украине

Российские оккупанты не покидают свой ракетный и дроновый террор по мирным городам Украины. Так, например, минувшей ночью захватчики вновь пытались атаковать с воздуха. Впрочем, украинские силы ПВО успешно уничтожили 4 ракеты "Калибр" в Одесской области.

Также защитники нашего неба сбили 4 иранских дрона "Шахед" в Днепропетровской области.

Отметим, недавно в Оперативном командовании "Юг" предупредили об усилении атак "Шахедами" в ближайшие дни. По словам руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, РФ изменила тактику в использовании беспилотников и использует их более компактно.

"Это может означать то, что враг в ожидании обновления их поставок, а значит, усилит обстрелы с помощью БПЛА в ближайшие дни", - указала она.