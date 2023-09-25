Угроза ракет и дронов. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Военные предупредили об угрозе ракетных ударов противника в областях, где была объявлена тревога.

Также в ВС предупредили о вероятности пусков крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря!

Кроме того, военные заявили, что в центральных и восточных областях - также ракетная опасность.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - призывают граждан.

Кроме того, в Одесской области была зафиксирована опасность ударных БпЛА типа "Shahed".

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