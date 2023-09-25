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Угроза ракет и дронов. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Фото: воздушная тревога объявлена в разных областях Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Воздушная тревога была объявлена около полуночи 25 сентября в некоторых областях Украины, в также в Киеве, из-за угрозы вражеских атак с применением ударных дронов и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал командования Воздушных сил ВСУ.

Военные предупредили об угрозе ракетных ударов противника в областях, где была объявлена тревога.

Также в ВС предупредили о вероятности пусков крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря!

Кроме того, военные заявили, что в центральных и восточных областях - также ракетная опасность.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - призывают граждан.

Кроме того, в Одесской области была зафиксирована опасность ударных БпЛА типа "Shahed".

Новость дополняется...

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